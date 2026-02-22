Wirtschaft

Der Ukraine-Krieg und Deutschlands Rohstoff-Dilemma: Abhängigkeit statt Versorgungssicherheit

Der Ukraine-Krieg hat nicht nur Europas Sicherheitsordnung erschüttert, sondern auch Deutschlands wirtschaftliches Fundament offengelegt. Energie und Rohstoffe sind plötzlich Machtmittel geworden. Was passiert, wenn ein Industrieland merkt, dass seine Versorgung kein Selbstläufer mehr ist?