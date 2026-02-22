Wirtschaft

Der Ukraine-Krieg und Deutschlands Rohstoff-Dilemma: Abhängigkeit statt Versorgungssicherheit

Der Ukraine-Krieg hat nicht nur Europas Sicherheitsordnung erschüttert, sondern auch Deutschlands wirtschaftliches Fundament offengelegt. Energie und Rohstoffe sind plötzlich Machtmittel geworden. Was passiert, wenn ein Industrieland merkt, dass seine Versorgung kein Selbstläufer mehr ist?
In Lubmin landet die Gasleitung der Nord Stream 2-Pipeline an – seit dem Ukraine-Krieg ist alles anders (Foto: iStockphoto.com/Stefan Dinse). Foto: Stefan Dinse

Im Folgenden:

  • Warum wurde Energie in Europa plötzlich zur geopolitischen Waffe?
  • Wie verwundbar ist Deutschlands Industrie wirklich geworden?
  • Wieso ist LNG keine echte Lösung, sondern nur ein neuer Engpass?

