Politik

Das Ländle wählt: Wohin steuert das Autoland Baden-Württemberg?

Am 8. März entscheidet sich, welche Wirtschaftspolitik im Südwesten künftig gelten soll. Die Konzepte der Parteien reichen von staatlicher Intervention bis zu wirtschaftsliberaler Entlastung. Ein Überblick.
Autor
Carsten Schmidt
22.02.2026 05:51
Lesezeit: 8 min
Das Ländle wählt: Wohin steuert das Autoland Baden-Württemberg?
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026 (Foto: dpa). Foto: Michael Brandt

Im Folgenden:

  • Welche industriepolitische Strategie die Parteien für Baden-Württembergs Automobilcluster verfolgen
  • Wie Klimaziele und Energiepreise die Investitionsentscheidungen von Herstellern und Zulieferern beeinflussen könnten
  • Mit welchen Instrumenten Grüne, CDU, SPD und AfD Industrie fördern, Unternehmen entlasten und den Standort stärker abschirmen wollen

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Sanktionslücke bei Düngemitteln: Russlands Rüstungsindustrie profitiert
DWN
Politik
Politik Sanktionslücke bei Düngemitteln: Russlands Rüstungsindustrie profitiert
22.02.2026

Eine Sanktionsausnahme für Düngemittel verschafft Russlands Rüstungsindustrie Zugang zu zentralen Vorprodukten für Munition, obwohl...

Washington Post unter Druck: Welche Rolle spielt Jeff Bezos für die Pressefreiheit?
DWN
Politik
Politik Washington Post unter Druck: Welche Rolle spielt Jeff Bezos für die Pressefreiheit?
22.02.2026

Die Washington Post steht exemplarisch für den wachsenden Druck auf die Pressefreiheit in den USA. Gerät die publizistische...

Das Ländle wählt: Wohin steuert das Autoland Baden-Württemberg?
DWN
Politik
Politik Das Ländle wählt: Wohin steuert das Autoland Baden-Württemberg?
22.02.2026

Am 8. März entscheidet sich, welche Wirtschaftspolitik im Südwesten künftig gelten soll. Die Konzepte der Parteien reichen von...

Neue Ära im Welthandel: Bain-Chef sieht strukturellen Umbruch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neue Ära im Welthandel: Bain-Chef sieht strukturellen Umbruch
21.02.2026

Geopolitische Spannungen und technologische Umbrüche erzwingen eine strategische Neuausrichtung in der Weltwirtschaft. Wie lässt sich...

Künstliche Intelligenz verdrängt Influencer: Generation Z trifft Kaufentscheidungen mit KI
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Künstliche Intelligenz verdrängt Influencer: Generation Z trifft Kaufentscheidungen mit KI
21.02.2026

Künstliche Intelligenz beeinflusst zunehmend, wie junge Konsumenten Informationen bewerten und Kaufentscheidungen treffen. Welche Folgen...

Tarifjahr 2026: Lohnrunden unter wachsendem Druck
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Tarifjahr 2026: Lohnrunden unter wachsendem Druck
21.02.2026

Rund zehn Millionen Beschäftigte verhandeln 2026 neue Tarifverträge, denn in zahlreichen Schlüsselbranchen laufen Entgelttarifverträge...

Gehaltsverhandlungen: Welche Faktoren entscheiden über den Erfolg?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gehaltsverhandlungen: Welche Faktoren entscheiden über den Erfolg?
21.02.2026

Der Spielraum für Gehaltsverhandlungen schrumpft in einem sich beruhigenden Arbeitsmarkt, während die Erwartungen an Vergütung und...

Leapmotor C10 im Praxistest: Günstiger Elektro-SUV im Tesla-Vergleich
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Leapmotor C10 im Praxistest: Günstiger Elektro-SUV im Tesla-Vergleich
21.02.2026

Der elektrische Leapmotor C10 ist rund sechstausend Euro günstiger als ein Tesla Model Y, die Hybridvariante C10 REEV liegt preislich...