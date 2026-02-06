Bauerfeind aus Thüringen: Mit Stützstrümpfen zum Hidden Champion und Wegbereiter für olympische Medaillen

Bauerfeind aus Thüringen expandiert: Mit Stützstrümpfen zum Hidden Champion

Kompressionsstrümpfe sind nicht nur was fürs Alter. Viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens auf sie angewiesen. Genauso wie Orthesen und Sportbandagen boomen sie weltweit – viele davon kommen von Bauerfeind. Von Zeulenroda-Triebes in die Welt: Der Standort in Thüringen wächst weiter.

Die Bauerfeind AG ist ein deutscher Hersteller medizinischer Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlagen. Das Familienunternehmen hat im Januar einen Jahresumsatz von 430 Millionen Euro bekanntgegeben. Insgesamt beschäftigt Bauerfeind rund 2.600 Mitarbeiter und ist mit Tochtergesellschaften in über 18 Ländern vertreten. Neben dem Hauptstandort in Zeulenroda wird unter anderem auch in Gera und Remscheid produziert.

Die Bauerfeind AG wurde 2015 als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet.

Von fünf auf 300 Beschäftigte: Bauerfeind wächst in Gera

Die Erschließung und Entwicklung weiterer Standorte ist Teil des Erfolges: Erst 2019 eröffnete die Bauerfeind AG eine neue Produktionsstätte in Gera. Dieser Standort hat sich in wenigen Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Bauerfeind-Unternehmensstruktur entwickelt. Der Hilfsmittelhersteller hatte die Betriebsstätte im Sommer 2019 mit fünf Beschäftigten gegründet. Heute fertigen hier 300 Mitarbeiter Orthesen sowie Kompressionsstrümpfe für Lip- und Lymphödem-Patienten sowie Sportbandagen. Dort arbeiten gelernte Fachkräfte wie Maschinen- und Anlagenführer oder Textilnäherinnen – ebenso wie viele Quereinsteiger. Bauerfeind produziert in Gera auf über 8.000 Quadratmetern Bandagen, Orthesen und Kompressionsprodukte. (©Bauerfeind)

Stützstrümpfe boomen: Thüringer Firma Bauerfeind expandiert

Die Betriebsstätte trage dazu bei, die weltweit steigende Nachfrage nach Bauerfeind-Produkten zu bedienen, teilt die Firma mit. Um den Standort langfristig weiterzuentwickeln, investiert das Unternehmen gezielt in die Infrastruktur. Mittlerweile verfügt Bauerfeind in Gera über ein eigenes Rohwarenlager sowie Büroflächen. Zudem wurde im Jahr 2025 eine neue Trafostation installiert, um die Energieversorgung langfristig sicherzustellen. Lars Eulitz, Leiter der Bauerfeind-Betriebsstätte in Gera (©Bauerfeind)

Für die kommenden Monate sind weitere Investitionen in die Gebäude und Produktionsflächen geplant: Fassaden, Fenster und Aufzüge werden modernisiert. Außerdem arbeiten die Teams intensiv an effizienteren Produktionsprozessen. Eingesetzt werden bereits fahrerlose Transportsysteme, die den Beschäftigten Laufwege im Fertigungsprozess abnehmen. „Wir denken viel darüber nach, wie unsere Produktion der Zukunft aussieht“, sagt Betriebsleiter Lars Eulitz und ergänzt: „Deshalb investieren wir in moderne Technologien zur Effizienzsteigerung und in eine starke Belegschaft, um mit der Betriebsstätte Gera langfristig und stabil zum Unternehmenserfolg beizutragen.“

Kein Spitzensport ohne Bandagen von Bauerfeind aus Zeulenroda

Momentan geht der Blick aller Bauerfeind-Mitarbeiter nach Italien: Ab 6. Februar versorgt Bauerfeind Athleten bei den Olympischen Winterspielen. Seit zwei Jahrzehnten ist das deutsche Unternehmen Partner der Olympischen Spiele – und setzt diese Partnerschaft auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand Cortina fort.

Das Unternehmen aus Zeulenroda wird sein gesamtes Sortiment an Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfen und Einlagen der neuesten Generation für rund 3.500 Athletinnen und Athleten bereitstellen und mit speziellen Betreuungsstationen für die Sportler vertreten sein. Ein internationales Team aus Orthopädietechnikern und Physiotherapeuten betreut die Sportler vor Ort. Foto: Paola Garbuio Medaillen für die olympischen Winterspiele und Paralympics 2026 (Foto: dpa)

„Voller Begeisterung geben wir die Partnerschaft zwischen Milano Cortina 2026 und Bauerfeind bekannt, dem Marktführer im Bereich orthopädischer Sportlösungen. Mit Bauerfeind an unserer Seite können wir auf einen erstklassigen Partner zählen, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen“, sagte Nevio Devidé, Chief Revenue Officer Milano Cortina 2026.

Bauerfeind ist seit 2002 bei den Olympischen Spielen dabei und kehrt somit nach den Spielen 2006 in Turin wieder nach Italien zurück. Ausgabe für Ausgabe sei man gemeinsam mit dem Sport gewachsen heißt es in einer Meldung des Unternehmens und biete nun eine umfassende Betreuung für jeden Athleten.

Bauerfeind AG – eine Erfolgsgeschichte aus Thüringen

Das Familienunternehmen aus Zeulenroda kann auf eine mehr als 95-jährige Geschichte zurückblicken - auch dank Prof. Hans B. Bauerfeind (1940–2023). Sechs Jahrzehnte lang war er aktiv für das von seinem Großvater gegründete Familienunternehmen tätig. Er machte aus einer kleinen Gummistrumpfwirkerei ein global agierendes Unternehmen.