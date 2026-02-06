Finanzen

DIW-Studie: Vermögensteuer könnte 147 Milliarden Euro bringen – Unter Bedingungen

Die Wiedereinführung einer Vermögensteuer könnte dem Staat nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bis zu 147 Milliarden Euro einbringen. Gleichzeitig warnen die Forscher vor Risiken und betonen, dass eine solche Steuer nur unter klaren Bedingungen sinnvoll wäre – besonders angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit.
  • Warum eine Vermögensteuer laut DIW-Studie bis zu 147 Milliarden Euro einbringen könnte.
  • Weshalb Wirtschaftsexperten trotz Einnahmepotenzial vor beträchtlichen Risiken einer Vermögensteuer warnen.
  • Wie eine schrittweise, international koordinierte Einführung die wirtschaftlichen Risiken minimieren würde.

