Finanzen

DIW-Studie: Vermögensteuer könnte 147 Milliarden Euro bringen – Unter Bedingungen

Die Wiedereinführung einer Vermögensteuer könnte dem Staat nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bis zu 147 Milliarden Euro einbringen. Gleichzeitig warnen die Forscher vor Risiken und betonen, dass eine solche Steuer nur unter klaren Bedingungen sinnvoll wäre – besonders angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit.