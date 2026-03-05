Unternehmen

Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es

Überverantwortung im Job gilt oft als Tugend: engagiert, gewissenhaft, verlässlich. Doch wer dauerhaft mehr trägt, als eigentlich vorgesehen ist, riskiert schleichende Überlastung und berufliche Nachteile. Wann wird Einsatz zur Belastung – und wie gelingt rechtzeitig die gesunde Abgrenzung?