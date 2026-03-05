Unternehmen

Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es

Überverantwortung im Job gilt oft als Tugend: engagiert, gewissenhaft, verlässlich. Doch wer dauerhaft mehr trägt, als eigentlich vorgesehen ist, riskiert schleichende Überlastung und berufliche Nachteile. Wann wird Einsatz zur Belastung – und wie gelingt rechtzeitig die gesunde Abgrenzung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.03.2026 12:22
Lesezeit: 4 min
Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es
Überverantwortung im Job führt zu Druck, Frust und Erschöpfung. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum übernehmen manche Beschäftigte ständig fremde Aufgaben?
  • Welche Warnsignale deuten auf Überverantwortung im Job hin?
  • Wie entsteht moralischer Perfektionismus im Berufsleben?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Bürgergeld-Reform beschlossen: Strengere Regeln für 5,5 Millionen Empfänger
DWN
Politik
Politik Bürgergeld-Reform beschlossen: Strengere Regeln für 5,5 Millionen Empfänger
05.03.2026

Der Bundestag zieht die Zügel beim Bürgergeld deutlich an: strengere Regeln, härtere Sanktionen, mehr Druck zur Arbeitsaufnahme....

Renk-Aktie: Dividende und Ausblick unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Renk-Aktie: Dividende und Ausblick unter Druck
05.03.2026

Die Renk-Aktie schwankt weiter trotz Rekordumsätzen und stabiler Dividende. Analysten sehen Chancen für Investoren in einem geopolitisch...

Putin-Gas: EU wird der Hahn abgedreht, Russland prüft vorzeitiges Embargo
DWN
Politik
Politik Putin-Gas: EU wird der Hahn abgedreht, Russland prüft vorzeitiges Embargo
05.03.2026

Putin erwägt, Gaslieferungen an die EU vorzeitig zu stoppen. Ein solches Vorgehen könnte die Energiepreise massiv anheizen.

Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es
DWN
Unternehmen
Unternehmen Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es
05.03.2026

Überverantwortung im Job gilt oft als Tugend: engagiert, gewissenhaft, verlässlich. Doch wer dauerhaft mehr trägt, als eigentlich...

Bitcoin und KI: Warum Maschinen die Cyberdevise bevorzugen
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin und KI: Warum Maschinen die Cyberdevise bevorzugen
05.03.2026

Bitcoin behauptet sich als bevorzugtes Geld der Künstlichen Intelligenz – Fiatgeld verliert deutlich. Die Studie des BPI offenbart,...

Bundesbank macht Verlust von 8,6 Milliarden Euro
DWN
Finanzen
Finanzen Bundesbank macht Verlust von 8,6 Milliarden Euro
05.03.2026

Die Bundesbank schreibt erneut Milliardenverluste, eine Auszahlung an den Bund bleibt aus. Die Geldpolitik der EZB hinterlässt tiefe...

Iran-Krieg: Auswirkungen auf Russlands Krieg in der Ukraine
DWN
Politik
Politik Iran-Krieg: Auswirkungen auf Russlands Krieg in der Ukraine
05.03.2026

Der Iran-Krieg überschattet den Ukraine-Konflikt und verunsichert Kiew wie Moskau. Besonders Waffenlieferungen und Drohnenstrategien...

Merck-Aktie und US-Geschäft: Währungsprobleme und Generika belasten Ergebnis
DWN
Finanzen
Finanzen Merck-Aktie und US-Geschäft: Währungsprobleme und Generika belasten Ergebnis
05.03.2026

Die Merck-Aktie gerät unter Druck: Schwacher Dollar und Generika bremsen das Wachstum. Anleger müssen sich auf sinkende Gewinne und...