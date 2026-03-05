Bürgergeld-Reform beschlossen: Strengere Regeln für 5,5 Millionen Empfänger

Verschiedenen Fleischsorten, Wurstwaren, Vegetarisches und andere Kühlprodukte werden in einer Ausgabestelle des ASB für die Hamburger Tafel im Stadtteil Jenfeld verteilt. Großer Andrang stellt die Lebensmittel-Tafeln in Deutschland vor Probleme. (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius