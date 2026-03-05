Politik

Putin-Gas: EU wird der Hahn abgedreht, Russland prüft vorzeitiges Embargo

Putin erwägt, Gaslieferungen an die EU vorzeitig zu stoppen. Ein solches Vorgehen könnte die Energiepreise massiv anheizen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.03.2026 12:23
Aktualisiert: 05.03.2026 12:23
Lesezeit: 1 min
Putin-Gas: EU wird der Hahn abgedreht, Russland prüft vorzeitiges Embargo
Putin denkt über einen vorzeitigen Gas-Stopp für die EU nach. (Foto: dpa) Foto: -

Putin Gas EU: Kreml erwägt Stopp der Lieferungen

Angesichts des von der EU geplanten Embargos gegen russisches Gas denkt Kremlchef Wladimir Putin darüber nach, die Lieferungen an die EU möglicherweise schon vorher zu stoppen. "Jetzt öffnen sich andere Märkte. Und vielleicht ist es für uns vorteilhafter, jetzt sofort die Lieferungen für den europäischen Markt einzustellen", sagte Putin in einem vom Kreml veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens. Damit könnte er dem Inkrafttreten der EU-Sanktionen zuvorkommen.

Putin: Gas für EU "jetzt sofort" abdrehen?

Ein solcher Schritt würde die ohnehin gespannte Lage auf dem Gasmarkt weiter verschärfen und die Energiepreise erneut in die Höhe treiben. Schon nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 hatten Lieferstopps ähnliche Auswirkungen.

Putin betonte, dass er bislang nur laut überlege, ob die Orientierung auf andere Märkte für Russland vorteilhafter sei. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die Regierung und die Unternehmen sollen prüfen, wie ein Stopp umgesetzt werden könnte. Zugleich stellte der Präsident klar, dass Russland weiterhin als verlässlicher Lieferant für Europa auftreten wolle – insbesondere für treue Kunden wie Ungarn und die Slowakei.

Russland setzt auf verlässliche Partner

Putin erklärte, dass seine Überlegungen keine politischen Hintergründe hätten, sondern geschäftlicher Natur seien. "Wenn die EU ohnehin bald kein russisches Gas mehr abnimmt, ist es besser, jetzt selbst aufzuhören und in die Länder zu gehen, die zuverlässige Partner sind", so Putin. Im Interview kritisierte er zudem die EU-Politik, die aus seiner Sicht zu steigenden Gaspreisen beiträgt.

Russland hatte seine Gaslieferungen wegen der EU-Sanktionen stark diversifiziert, vor allem Richtung China. Dennoch fließt weiterhin Gas in die EU. Die Europäische Union plant, bis Ende 2027 komplett unabhängig von russischem Erdgas zu werden.

Flüssigerdgas: EU-Importe sinken leicht

Im vergangenen Jahr importierte die EU Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 7,4 Milliarden Euro – etwas weniger als 2024 mit rund 7,6 Milliarden Euro, wie Eurostat-Daten zeigen. Insgesamt wurden 2025 LNG-Importe im Wert von etwa 46,0 Milliarden Euro verzeichnet, davon rund 24,2 Milliarden Euro aus den USA.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Lageroptimierung als Wettbewerbsfaktor im Mittelstand
Technologie Lageroptimierung als Wettbewerbsfaktor im Mittelstand

In Zeiten steigenden Wettbewerbsdrucks, globaler Lieferketten und wachsender Kundenerwartungen wird die Effizienz interner Prozesse zu...

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Bürgergeld-Reform beschlossen: Strengere Regeln für 5,5 Millionen Empfänger
DWN
Politik
Politik Bürgergeld-Reform beschlossen: Strengere Regeln für 5,5 Millionen Empfänger
05.03.2026

Der Bundestag zieht die Zügel beim Bürgergeld deutlich an: strengere Regeln, härtere Sanktionen, mehr Druck zur Arbeitsaufnahme....

Renk-Aktie: Dividende und Ausblick unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Renk-Aktie: Dividende und Ausblick unter Druck
05.03.2026

Die Renk-Aktie schwankt weiter trotz Rekordumsätzen und stabiler Dividende. Analysten sehen Chancen für Investoren in einem geopolitisch...

Putin-Gas: EU wird der Hahn abgedreht, Russland prüft vorzeitiges Embargo
DWN
Politik
Politik Putin-Gas: EU wird der Hahn abgedreht, Russland prüft vorzeitiges Embargo
05.03.2026

Putin erwägt, Gaslieferungen an die EU vorzeitig zu stoppen. Ein solches Vorgehen könnte die Energiepreise massiv anheizen.

Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es
DWN
Unternehmen
Unternehmen Überverantwortung im Job: Wenn Engagement zur Dauerbelastung wird – diese Lösungen gibt es
05.03.2026

Überverantwortung im Job gilt oft als Tugend: engagiert, gewissenhaft, verlässlich. Doch wer dauerhaft mehr trägt, als eigentlich...

Bitcoin und KI: Warum Maschinen die Cyberdevise bevorzugen
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin und KI: Warum Maschinen die Cyberdevise bevorzugen
05.03.2026

Bitcoin behauptet sich als bevorzugtes Geld der Künstlichen Intelligenz – Fiatgeld verliert deutlich. Die Studie des BPI offenbart,...

Bundesbank macht Verlust von 8,6 Milliarden Euro
DWN
Finanzen
Finanzen Bundesbank macht Verlust von 8,6 Milliarden Euro
05.03.2026

Die Bundesbank schreibt erneut Milliardenverluste, eine Auszahlung an den Bund bleibt aus. Die Geldpolitik der EZB hinterlässt tiefe...

Iran-Krieg: Auswirkungen auf Russlands Krieg in der Ukraine
DWN
Politik
Politik Iran-Krieg: Auswirkungen auf Russlands Krieg in der Ukraine
05.03.2026

Der Iran-Krieg überschattet den Ukraine-Konflikt und verunsichert Kiew wie Moskau. Besonders Waffenlieferungen und Drohnenstrategien...

Merck-Aktie und US-Geschäft: Währungsprobleme und Generika belasten Ergebnis
DWN
Finanzen
Finanzen Merck-Aktie und US-Geschäft: Währungsprobleme und Generika belasten Ergebnis
05.03.2026

Die Merck-Aktie gerät unter Druck: Schwacher Dollar und Generika bremsen das Wachstum. Anleger müssen sich auf sinkende Gewinne und...