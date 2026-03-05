Finanzen

Renk-Aktie: Dividende und Ausblick unter Druck

Die Renk-Aktie schwankt weiter trotz Rekordumsätzen und stabiler Dividende. Analysten sehen Chancen für Investoren in einem geopolitisch starken Umfeld.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.03.2026 12:32
Aktualisiert: 05.03.2026 12:32
Lesezeit: 1 min
Ein Mitarbeiter montiert bei Renk in Augsburg das Getriebe für einen Panzer. (Foto: dpa)

Renk-Aktie: Dividende und Ausblick belasten Anleger

Die Renk-Aktie konnte am Donnerstag trotz Rekorden bei Umsatz und Neugeschäft nicht aus der bisherigen Schwächephase herauskommen. Neben dem kritischen Ausblick rücken nun auch Dividende und Barmittelfluss stärker in den Fokus der Investoren. Unter leichten Schwankungen halbierten die Papiere ihr Minus von rund vier auf etwa zwei Prozent.

Analysten: Ausblick schwächer, Dividende stabil

Jefferies-Expertin Chloe Lemarie erklärte, dass der Ausblick im Mittelpunkt der breit gefassten Zielspannen bei Umsatz und operativem Ergebnis etwas schwächer als erwartet sei. George McWhirter von der Berenberg Bank warnte vor einem belasteten Free Cashflow, bedingt durch verzögerte Aufträge. JPMorgan-Fachmann David Perry bemerkte, dass das operative Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen nicht ganz erfüllte. Dennoch betont er, dass die Dividende der Renk-Aktie stabil bleibt und langfristig attraktiv für Anleger ist.

Aktienkurs bleibt volatil, Dividende sorgt für Vertrauen

Trotz der Kursverluste bewegten sich die Renk-Aktien am Donnerstag weiterhin zwischen 55 und 62 Euro. Während die Aktien leicht nachgaben, bleiben die Dividendenprognosen unverändert. Rheinmetall-Aktien präsentierten sich stabiler auf Vortagsniveau, was Renk vorübergehend unter Druck setzte.

Geopolitik als Chance für Rüstungsaktien

JPMorgan-Experte Perry sieht im aktuellen geopolitischen Umfeld kurzfristig starke Chancen für Rüstungsaktien. Er betont, dass Renk durch seine Präsenz auf den deutschen und US-amerikanischen Verteidigungsmärkten besonders gut positioniert sei. Für Investoren könnte eine kurzfristige Kursschwäche daher eine attraktive Gelegenheit darstellen, um Renk-Aktien inklusive stabiler Dividende zu kaufen.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

