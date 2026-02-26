Politik

Bundeswehr bekommt Kamikaze-Drohen: Stärkung der Nato-Ostflanke

Deutschland stellt 540 Millionen Euro für Kamikaze-Drohnen bereit und stärkt damit gezielt die militärische Präsenz an der NATO-Ostflanke. Welche Rolle spielen dabei deutsche Rüstungsunternehmen und die strategische Neuausrichtung der Bundeswehr?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.02.2026 17:43
Lesezeit: 2 min
Bundeswehr bekommt Kamikaze-Drohen: Stärkung der Nato-Ostflanke
Deutschland plant Investitionen von 540 Millionen Euro in Kamikazedrohnen zur Stärkung der Bundeswehr und der NATO-Ostflanke (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum der Bundestag 540 Millionen Euro für Kamikazedrohnen zweier Startups freigibt.
  • Welche Rolle Peter Thiel bei einem deutschen Rüstungsauftrag spielt und warum das politisch brisant ist.
  • Wie Deutschland mit Loitering Munitions gezielt die NATO-Ostflanke in Litauen stärkt.

X

