Wirtschaft

Sachsen-Anhalt: IWH-Präsident fürchtet um Wirtschaft bei AfD-Wahlsieg

Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint Gropp, warnt vor wirtschaftlichen Konsequenzen nach einem möglichen Sieg der AfD bei der Landtagswahl. Er befürchtet, weniger Investitionen auch allgemein in Deutschland.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.02.2026 09:43
Lesezeit: 1 min
Insgesamt zeige die Forschung, dass populistisch regierte Länder sich wirtschaftlich schwächer entwickelten als andere, so IWH-Präsident Gropp. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum der IWH-Präsident vor wirtschaftlichen Konsequenzen bei AfD-Wahlsieg warnt.
  • Weshalb Sachsen-Anhalt als Wirtschaftsstandort unattraktiver werden könnte.
  • Wie ein AfD-Erfolg laut Forschung die Entwicklung Deutschlands beeinflussen würde.

