USA greifen Hafen in Venezuela an: CIA soll angeblichen Drogenumschlagplatz attackiert haben

Eine Explosion im Hafen, ein Präsident, der offen von einem Schlag spricht, und viele offene Fragen. Donald Trump bestätigt einen US-Angriff in Venezuela und verschärft damit einen ohnehin angespannten Konflikt. Was als Kampf gegen den Drogenhandel verkauft wird, wirft völkerrechtliche, politische und militärische Fragen auf – und bringt Washington und Caracas weiter auf Konfrontationskurs.
30.12.2025
USA greifen Hafen in Venezuela an: CIA soll angeblichen Drogenumschlagplatz attackiert haben
  • Warum Trump erstmals offen einen US-Angriff auf venezolanisches Gebiet bestätigt.
  • Was über den mutmaßlichen CIA-Drohneneinsatz im Hafengebiet bekannt ist.
  • Welche Rolle die Bande Tren de Aragua bei den Vorwürfen der USA spielt.

