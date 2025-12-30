Politik

USA greifen Hafen in Venezuela an: CIA soll angeblichen Drogenumschlagplatz attackiert haben

Eine Explosion im Hafen, ein Präsident, der offen von einem Schlag spricht, und viele offene Fragen. Donald Trump bestätigt einen US-Angriff in Venezuela und verschärft damit einen ohnehin angespannten Konflikt. Was als Kampf gegen den Drogenhandel verkauft wird, wirft völkerrechtliche, politische und militärische Fragen auf – und bringt Washington und Caracas weiter auf Konfrontationskurs.