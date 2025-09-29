Panorama

Hundertjährige in Deutschland werden mehr: Welche Regionen besonders auffallen

Immer mehr Menschen erreichen ein Alter von 100 Jahren oder mehr – vor allem Frauen. Doch was steckt hinter diesem demografischen Wandel? Welche Regionen fallen besonders auf, und welche Folgen ergeben sich für Gesellschaft und Politik, wenn Hundertjährige immer zahlreicher werden?