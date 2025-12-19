Bitcoin-Prognose 2026: Kurs erholt sich – Experten streiten über den weiteren Weg

Bitcoin-Prognose 2026: 250.000 oder Rückfall auf 72.000?

Der Bitcoin-Kurs hat sich zum Wochenschluss etwas von seinen Verlusten erholt. Im Freitagshandel notiert der Bitcoin-Kurs aktuell über 88.000 US-Dollar annähernd 3 Prozent im Plus, nachdem er am Morgen noch gut 85.000 Dollar gekostet hatte. Damit machte der Bitcoin-Kurs zunächst lediglich die Verluste vom Vortag wett, kletterte dann zum Handelsstart an den US-Börsen nach oben. Eine klare Trendwende ist allerdings bislang nicht erkennbar – ein Umstand, der die aktuelle Bitcoin-Prognose besonders schwierig macht.

In der ablaufenden Woche fand der Bitcoin keine klare Richtung. Wichtige US-Konjunkturdaten sowie die EZB-Zinsentscheidung sorgten nicht für nachhaltige Impulse. Der Bitcoin-Preis notiert weiter unter dem Hoch aus der vergangenen Woche, als der BTC-Kurs über 94.000 Dollar gestiegen war. Die von einigen Marktbeobachtern erwartete Jahresendrally blieb aus. Das geopolitische Umfeld verunsichert Anleger weiterhin – ein belastender Faktor für jede kurzfristige Bitcoin-Prognose.

Warum Tom Lee den Bitcoin-Kurs bald bei 250.000 US-Dollar sieht

Für Aufsehen sorgt unterdessen erneut Tom Lee. Der Fundstrat-Analyst und BitMine-Vorsitzende stellte Anfang Dezember 2025 auf der Binance Blockchain Week in Dubai extrem bullishe Kursziele vor. Trotz des Rückschlags im Spätherbst 2025 befinde sich der Markt laut Lee weiterhin in einem großangelegten Superzyklus.

Bitcoin scheine "vor einer großen Kursbewegung zu stehen", sagte Lee laut "CCN". In seinem Szenario könne der Bitcoin-Preis in den nächsten Monaten 250.000 US-Dollar erreichen. Eine derart optimistische Bitcoin-Prognose steht in starkem Kontrast zur aktuell schwachen Kursentwicklung. Auch Ethereum sieht Lee vor einem massiven Anstieg, was seine Gesamtthese zusätzlich unterstreichen soll.

Zweifel und Skepsis: Warum andere Krypto-Experten weniger optimistisch für den BTC-Kurs sind

Nicht alle Marktteilnehmer teilen Lees Optimismus. Jacob King, CEO der Kryptonews-Plattform SwanDesk, kommentierte laut "CCN": "Dieser Bärenzyklus hat kaum begonnen... die Anleger sind noch immer von Hopium berauscht, anstatt der Realität ins Auge zu sehen." Kritiker verweisen darauf, dass Lees Bitcoin-Prognose stark von mehreren Annahmen abhängt – darunter ein historisch hoher BTC-Kurs und eine anhaltend starke institutionelle Nachfrage.

Auch die Charttechnik mahnt zur Vorsicht. Der Bitcoin befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Ein erneuter Test der Marke von 80.000 US-Dollar gilt als möglich. Sollte dieses Niveau nicht halten, wäre sogar ein Rückfall bis in Richtung der April-Tiefs bei 72.000 US-Dollar denkbar. Für die kurzfristige Bitcoin-Prognose bleibt das Umfeld damit fragil.

Bitcoin-Prognose 2026 zwischen 140.000 und 170.000 US-Dollar

Deutlich nüchterner, aber weiterhin optimistisch fällt der Blick auf die Bitcoin-Prognose 2026 aus. Das Research Center der südkoreanischen Kryptowährungsbörse Korbit erwartet für das kommende Jahr einen Bitcoin-Kurs zwischen 140.000 und 170.000 US-Dollar. In seinem Marktausblick vom 5. Dezember 2025 verabschieden sich die Analysten bewusst von der klassischen Vier-Jahres-Halving-Theorie.

Laut Korbit halten ETFs und sogenannte Digital Asset Treasuries Stand November 2025 rund 11,7 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots. Diese strukturelle Nachfrage habe den Bitcoinkurs grundlegend verändert. Bitcoin agiere zunehmend wie ein Wertspeicher auf "Sovereign-Niveau" und stehe institutionell neben Gold und dem US-Dollar. Diese Entwicklung ist ein zentrales Argument für die Bitcoin-Prognose 2026.

US-Fiskalpolitik als Katalysator für den Bitcoin-Preis

Eine Schlüsselrolle spielt laut Korbit das im Juli 2025 in Kraft getretene "One Big Beautiful Bill". Die Analysten erwarten dadurch sinkende effektive Unternehmenssteuersätze von 10 bis 12 Prozent und einen Investitionsboom. In einem Umfeld mit starkem US-Dollar und disinflationären Tendenzen könnte Gold unterdurchschnittlich abschneiden, während der Bitcoin-Preis profitiert.

Statt einer scharfen Rally zum Jahresende 2025 rechnen die Experten mit einer Konsolidierung zwischen 100.000 und 120.000 US-Dollar. Ein mögliches zweites Hoch sehen sie erst 2026. Auch Bernstein teilt diesen Ansatz und hob seine Bitcoin-Prognose 2026 auf 150.000 US-Dollar an. Für 2027 nennt Bernstein sogar 200.000 US-Dollar als mögliches Ziel.

Bitcoin-Prognose 2026: Bitcoin-Kurs zwischen Hoffen und Bangen

Ob kurzfristige Erholung oder langfristiger Bullenmarkt: Die Bitcoin-Prognose bleibt von Unsicherheit geprägt. Während der aktuelle BTC-Kurs unter Druck steht, reichen die langfristigen Szenarien von 140.000 bis 250.000 US-Dollar. Für Anleger bedeutet das: Der Bitcoinkurs bleibt volatil – und jede Bitcoin-Prognose ein Balanceakt zwischen Fundamentaldaten, Marktpsychologie und Charttechnik.