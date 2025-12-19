Jetzt die besten Dividenden-Aktien kaufen: Diese Titel überzeugen Experten von Morningstar

Marktanalyse zu Dividenden-Aktien: Morningstar sieht Qualität vor Rendite

Analysten des Finanzdienstleisters Morningstar haben zehn Dividenden-Aktien identifiziert, die aus ihrer Sicht aktuell besonders attraktiv sind. Maßgeblich für die Auswahl sind nicht kurzfristige Kursgewinne oder eine besonders hohe laufende Rendite, sondern die langfristige Stabilität der Geschäftsmodelle und die Verlässlichkeit der Ausschüttungen.

Morningstar betont, dass Dividenden-Aktien mit den höchsten Renditen häufig aus riskanteren Marktsegmenten stammen. Dan Lefkovitz, Indexstratege bei Morningstar, warnt davor, hohe Dividendenrenditen als Qualitätsmerkmal zu interpretieren. In vielen Fällen spiegelten sie vielmehr strukturelle Probleme oder erhöhte Unsicherheiten wider.

Gerade in zyklischen oder unter Druck stehenden Branchen könnten überdurchschnittliche Ausschüttungen ein Warnsignal sein. Nachhaltige Dividenden-Aktien zeichnen sich nach Einschätzung der Analysten daher weniger durch kurzfristige Ertragsstärke als durch wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit aus.

Wettbewerbsvorteile als Grundlage stabiler Dividenden-Aktien

Morningstar empfiehlt Anlegern, den Fokus auf Unternehmen zu legen, deren Management eine langfristig konsistente Dividendenstrategie verfolgt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte wirtschaftliche Burggraben, der Unternehmen vor Konkurrenz schützt und stabile Erträge ermöglicht.

David Harrell, Redakteur bei Morningstar, weist darauf hin, dass ein solcher Wettbewerbsvorteil zwar keine Dividenden garantiere, in der Praxis jedoch eng mit der Beständigkeit von Ausschüttungen verknüpft sei. Unternehmen mit starkem Marktprofil könnten Schwächephasen besser abfedern.

Für Investoren, die gezielt Dividenden-Aktien aufbauen wollen, seien daher unterbewertete Titel mit struktureller Stärke besonders interessant. Qualität und Bewertung müssten gemeinsam betrachtet werden, nicht isoliert voneinander.

Auswahl der Dividenden-Aktien nach Morningstar-Kriterien

Zur Identifikation geeigneter Titel greift Morningstar auf den eigenen Dividend Yield Focus Index zurück. Die ausgewählten Dividenden-Aktien gehören zu den führenden Positionen dieses Index und verfügen jeweils über einen klar definierten wirtschaftlichen Burggraben.

Zum Stichtag 5. Dezember 2025 wurden alle genannten Unternehmen von Morningstar mit vier oder fünf Sternen bewertet. Entscheidend ist dabei nicht nur die Höhe der Ausschüttung, sondern deren Tragfähigkeit im Zeitverlauf. Die nachfolgende Auswahl umfasst aus Sicht der Analysten besonders interessante und vergleichsweise günstig bewertete Dividenden-Aktien. Sämtliche Angaben beziehen sich auf den genannten Stichtag.

PepsiCo und Altria: Konsumgüter mit verlässlicher Ausschüttung

PepsiCo zählt zu den klassischen Dividendenaristokraten und erreicht eine erwartete Dividendenrendite von 3,92 Prozent. Das Unternehmen profitiert laut Morningstar von starken Marken, globaler Präsenz und effizientem Marketing. Analyst Dan Su erwartet eine Ausschüttungsquote im unteren Bereich von rund 70 Prozent. Die Dividenden dürften im einstelligen Prozentbereich wachsen und damit langfristig planbar bleiben.

Altria Group weist mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite der Auswahl auf. Die Aktie notiert rund elf Prozent unter dem von Morningstar ermittelten fairen Wert von 65 Dollar. Stratege Kristoffer Inton geht davon aus, dass Altria rückläufige Absatzmengen durch Preiserhöhungen kompensieren kann. Trotz struktureller Herausforderungen hält Morningstar die Dividenden für tragfähig.

Blackstone und Mondelez setzen auf Cashflow und Effizienz

Der alternative Vermögensverwalter Blackstone bietet eine erwartete Dividendenrendite von 3,08 Prozent. Die Aktie wird etwa 13 Prozent unter dem Morningstar-Kursziel von 175 Dollar gehandelt. Analyst Greggory Warren verweist auf stabile Cashflows und ein erfahrenes Management. Rund 85 Prozent der ausschüttungsfähigen Gewinne fließen an die Aktionäre zurück.

Mondelez Global erzielt im Süßwarensegment eine erwartete Dividendenrendite von 3,64 Prozent. Die Aktie notiert rund 25 Prozent unter dem fairen Wert von 73 Dollar. Morningstar hebt Effizienzsteigerungen in Produktion und Lieferkette hervor. Die Dividenden dürften im oberen einstelligen Bereich wachsen.

Energie und Industrie: EOG Resources und SLB

EOG Resources bietet eine erwartete Dividendenrendite von 3,64 Prozent und wird rund 19 Prozent unter dem fairen Wert von 139 Dollar gehandelt. Das Unternehmen plant, etwa 70 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre zurückzuführen. Besonders hervorzuheben sind zusätzliche Sonderdividenden, die laut Morningstar durch eine solide Bilanz abgesichert sind. Dadurch unterscheidet sich EOG von vielen Wettbewerbern.

SLB erreicht eine erwartete Dividendenrendite von 2,96 Prozent und notiert rund 23 Prozent unter dem Kursziel von 50 Dollar. Der wirtschaftliche Burggraben basiert vor allem auf Kostenvorteilen und immateriellen Vermögenswerten. Ein großer Teil des freien Cashflows dürfte künftig in Dividenden und Aktienrückkäufe fließen.

Defensive Dividenden-Aktien aus dem Konsumsektor

Colgate Palmolive gehört ebenfalls zu den Dividendenaristokraten und erzielt eine erwartete Rendite von 2,66 Prozent. Morningstar sieht den Wettbewerbsvorteil im starken Markenportfolio und nachhaltigen Kostenvorteilen. Über die kommenden zehn Jahre wird ein Dividendenwachstum im mittleren einstelligen Bereich erwartet, bei stabiler Ausschüttungsquote.

Kimberly Clark erreicht eine erwartete Dividendenrendite von 4,90 Prozent und notiert rund 23 Prozent unter dem fairen Wert von 133 Dollar. Das Markenportfolio umfasst unter anderem Huggies, Depend und Kleenex. Morningstar hebt die starke Cashflow-Generierung hervor. Als Risiko gelten laufende Rechtsstreitigkeiten.

Air Products und Kenvue mit Sondersituation

Air Products and Chemicals bietet eine erwartete Dividendenrendite von 2,75 Prozent und wird rund 19 Prozent unter dem fairen Wert von 322 Dollar gehandelt. Schwächere Projektergebnisse belasteten zuletzt die Zahlen. Dennoch gilt die Bilanz als solide und die Dividendenpolitik als verlässlich. Auch dieses Unternehmen zählt zu den Dividendenaristokraten.

Kenvue weist eine erwartete Dividendenrendite von 4,90 Prozent auf und notiert rund 26 Prozent unter dem fairen Wert von 23 Dollar. Geplant ist eine Übernahme durch Kimberly Clark im Volumen von rund 48,7 Milliarden Dollar. Aktionäre sollen je Kenvue-Aktie 3,50 Dollar sowie zusätzlich 0,14625 Aktien erhalten.

Internationale Dividenden-Aktien und ihre Relevanz für Deutschland

Für Anleger in Deutschland zeigt die Morningstar-Analyse, dass Dividenden-Aktien mit stabilen Geschäftsmodellen und klarer Ausschüttungspolitik auch international attraktive Chancen bieten. Gerade in einem Umfeld begrenzter Zinsperspektiven gewinnen solche Titel an Bedeutung.

Internationale Dividenden-Aktien können deutsche Portfolios breiter aufstellen und Abhängigkeiten vom heimischen Markt reduzieren. Für langfristig orientierte Anleger stellen sie damit eine sinnvolle Ergänzung zu deutschen Standardwerten dar.