Wirtschaft

Iran-Krieg treibt Kosten in die Höhe: Fluggesellschaften erhöhen Ticketpreise

Steigende Treibstoffkosten und ein spürbarer Rückgang im Tourismus infolge des Iran-Kriegs setzen die Flugbranche unter erheblichen Druck. Müssen sich Passagiere angesichts dieser Entwicklung nun auf dauerhaft höhere Ticketpreise einstellen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.03.2026 15:38
Aktualisiert: 20.03.2026 15:38
Lesezeit: 2 min
Iran-Krieg treibt Kosten in die Höhe: Fluggesellschaften erhöhen Ticketpreise
Steigende Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs treiben die Preise für Flugtickets nach oben und verschärfen den wirtschaftlichen Druck auf die Airlines (Foto: dpa) Foto: Boarding1Now

Im Folgenden:

  • Warum europäische Fluggesellschaften steigende Treibstoffkosten direkt an Passagiere weitergeben.
  • Wie der Iran-Krieg Buchungsverhalten und Streckenplanung der Luftfahrtbranche verändert.
  • Weshalb höhere Ticketpreise den deutschen Wirtschaftsstandort mittelfristig belasten könnten.

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