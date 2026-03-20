Wirtschaft

Spritpreise im Vergleich: Deutschland verliert Sonderrolle

Lange galt Deutschland als Spitzenreiter bei steigenden Spritpreise – doch das Blatt scheint sich zu wenden. In vielen EU-Staaten ziehen die Preise nach. Bedeutet das Entlastung oder nur eine Verschiebung des Problems für Verbraucher?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.03.2026 19:21
Lesezeit: 2 min
Spritpreise im Vergleich: Deutschland verliert Sonderrolle
Neue Daten zeigen: Spritpreise steigen im Ausland schneller. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Spritpreise im Ausland plötzlich schneller?
  • Wie stark gleichen sich die Preise innerhalb der EU an?
  • Welche Länder überholen Deutschland beim Dieselpreis-Anstieg?

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