Wirtschaft

Spritpreise im Vergleich: Deutschland verliert Sonderrolle

Lange galt Deutschland als Spitzenreiter bei steigenden Spritpreise – doch das Blatt scheint sich zu wenden. In vielen EU-Staaten ziehen die Preise nach. Bedeutet das Entlastung oder nur eine Verschiebung des Problems für Verbraucher?