Politik

Straße von Hormus bleibt blockiert: 40.000 Seeleute ohne Ausweg

Tausende Seeleute sitzen im Persischen Golf fest, während der Iran-Krieg zentrale Handelsrouten blockiert und die Lage auf See weiter eskaliert. Welche Folgen hat die Blockade der Straße von Hormus für Besatzungen, Märkte und die globale Versorgung?