Politik

Straße von Hormus bleibt blockiert: 40.000 Seeleute ohne Ausweg

Tausende Seeleute sitzen im Persischen Golf fest, während der Iran-Krieg zentrale Handelsrouten blockiert und die Lage auf See weiter eskaliert. Welche Folgen hat die Blockade der Straße von Hormus für Besatzungen, Märkte und die globale Versorgung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.03.2026 17:35
Lesezeit: 3 min
Straße von Hormus bleibt blockiert: 40.000 Seeleute ohne Ausweg
Zehntausende Seeleute verharren auf Schiffen im Persischen Golf. Die Blockade der Straße von Hormus verhindert die Weiterfahrt (Foto: iStockphoto.com/Rocter) Foto: Rocter

Im Folgenden:

  • Warum 40.000 Seeleute im Persischen Golf festsitzen und nicht ausreisen können.
  • Welche wirtschaftlichen Folgen die Blockade der Straße von Hormus für Deutschland hat.
  • Wie GPS-Ausfälle und Raketenangriffe den Alltag an Bord gefährlich machen.

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