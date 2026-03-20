Unternehmen

Neue Ifo-Studie: Paare im Homeoffice bekommen mehr Kinder – was wirklich dahintersteckt

Wer regelmäßig im Heimbüro arbeitet, zeugt mehr Nachwuchs – zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team von Wissenschaftlern. Ein möglicher Grund: bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch das ist nicht der Hauptgrund.