Politik

Geburtenrate im Sinkflug: Deutsche bekommen weniger Kinder

Nicht nur der Mittelstand bricht weg, auch die Geburtenrate: Immer wenige Deutsche bekommen Kinder. Viele können sich eigene Kinder nicht mehr leisten. Die Folgen: Die Bevölkerung überaltert, Renten- und Pflegesystem geraten unter Druck. Doch wer hält dann Wirtschaft und Staat am Laufen?