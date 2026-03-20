Politik

Krieg gegen Iran: Wie erfolgreich ist Israels Strategie? Und was ist das Ziel?

Der Konflikt zwischen Israel, Iran und der Hisbollah erreicht eine neue Eskalationsstufe. Militärische Erfolge stehen wachsenden Unsicherheiten gegenüber. Während die Führung im Iran unter Druck gerät, bleibt eine zentrale Frage offen: Führt diese Strategie tatsächlich zum gewünschten Ziel?