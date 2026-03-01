Politik

EU beschränkt CSRD und CSDDD: Was Unternehmen zu Nachhaltigkeitsberichten und Due Diligence wissen müssen

Die Europäische Union grenzt mit der Reform von CSRD und CSDDD die Nachhaltigkeitsberichtspflichten und Sorgfaltspflichten stärker auf Großunternehmen ein. Welche Auswirkungen hat diese Neuregelung auf Unternehmen und Europas regulatorischen Rahmen?