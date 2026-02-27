Warnstreik bei Bussen und Bahnen: So kommen Sportfans ins Stadion – trotz ÖPNV-Streik

Am Hauptbahnhof in Berlin weist eine Anzeigetafel auf den Streik des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hin. (Foto: dpa)

Bus? Bahn? Auto? Was Sportfans zum Warnstreik jetzt beachten sollten

Verkehrschaos im deutschen Spitzensport? Auch Anhänger der Fußball-Bundesliga und anderer Wettbewerbe werden den Warnstreik der Gewerkschaft Verdi deutlich spüren. Wer ist vom Warnstreik betroffen? Wo drohen besonders lange An- und Abreisen? Und was genau wird beim Warnstreik überhaupt bestreikt? Ein Überblick über die wichtigsten Folgen.

Was wird beim Warnstreik bestreikt?

Der Warnstreik legt die Nahverkehrsunternehmen lahm – und das in fast allen Bundesländern. Vor allem Busse, Trams und U-Bahnen fallen im Zuge des Warnstreik aus. Wer als Auswärtsfan mit dem Zug in eine andere Stadt reist, muss organisieren, wie er vom jeweiligen Bahnhof weiterkommt. Bereits beim bundesweiten ÖPNV-Warnstreik Anfang des Monats war der öffentliche Nahverkehr in weiten Teilen Deutschlands nahezu vollständig zum Stillstand gekommen.

Wo droht durch den Warnstreik das größte Chaos?

Vor allem in Dortmund dürfte der Warnstreik erhebliche Probleme verursachen. Mehr als 80.000 Zuschauer werden zum Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia und dem FC Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) erwartet. Zusätzlich laufen in der nahegelegenen Helmut-Körnig-Halle die Leichtathletik-Hallenmeisterschaften und in der Westfallenhalle ein Techno-Event. Außerdem ist die Autobahn 2 zwischen DO-Nordwest und DO-Nordost vollständig gesperrt.

Auch vor den Begegnungen des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln heute (20.30 Uhr) sowie des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) wurden Fans bereits wegen schwieriger Anreisen im Zuge des Warnstreik gewarnt.

Was empfehlen die Vereine angesichts Warnstreik?

Die Clubs raten den Anhängern, die letzten Meter bis zum Stadion möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wer mit dem Auto kommt, sollte frühzeitig starten – und beim Parken auch weiter entfernte Flächen in Betracht ziehen.

Da auch die Abreise aus Deutschlands größtem Fußball-Stadion ohne Entlastung durch den öffentlichen Nahverkehr infolge vom Warnstreik länger dauern und Geduld erfordern dürfte, empfehlen die Dortmunder: "Habt keine Eile beim Verlassen des Stadions, bewahrt Ruhe, kalkuliert auch längere Warte-/Verweilzeiten mit ein." Die Stadtwerke Augsburg ermöglichen den Fans unter anderem, die rund 940 Leihfahrräder des Unternehmens am Freitag kostenlos zu nutzen – sofern sie per Handy-App gebucht werden. In Bremen wird teilweise dazu aufgerufen, Fahrgemeinschaften zu bilden, um das Verkehrsaufkommen trotz Warnstreik zu verringern.

Welche Ausnahmen vom Warnstreik gibt es?

In Mönchengladbach, wo die Borussia am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Union Berlin trifft, sollen zumindest die Shuttle-Busse regulär verkehren. Sie pendeln von den Hauptbahnhöfen in Mönchengladbach und Rheydt zum Stadion und wieder zurück. Mehr als 50.000 Fans werden zu der Partie erwartet.

In Kaiserslautern endet der Warnstreik sogar bereits vor der Zweitliga-Partie des FCK gegen den SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr). Die Anreise zum Betzenberg dürfte sich daher nicht belastender gestalten als üblich.

Welche Sportevents sind vom Warnstreik noch betroffen?

In Augsburg steht heute Abend (19.30 Uhr) neben Bundesliga-Fußball auch Eishockey auf dem Programm. Die Panther spielen im Lokalduell gegen den EHC Red Bull München. Das Eishockeystadion befindet sich allerdings relativ zentral, vom Bahnhof aus sind es etwas mehr als ein Kilometer zu Fuß.

Eine vergleichbare Lage gibt es bei den Kölner Haien, die heute auf den ERC Ingolstadt treffen. Auch die Arena des achtmaligen deutschen Eishockey-Meisters liegt nahe am Bahnhof – anders als etwa das Stadion des Fußball-Drittligisten Viktoria Köln, der am Samstag (14.00 Uhr) den VfB Stuttgart II empfängt.

Warnstreik fordert Geduld und Planung

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr zeigt, wie stark Großveranstaltungen von funktionierender Infrastruktur abhängen. Gerade bei Bundesliga-Spielen mit mehr als 80.000 Zuschauern wird deutlich, wie schnell Verkehrskonzepte an ihre Grenzen stoßen. Fans müssen deutlich mehr Zeit einplanen, Alternativen prüfen und mit längeren Wegen rechnen. Während es in einzelnen Städten Ausnahmen gibt, bleibt die Lage vielerorts angespannt. Der Warnstreik sorgt damit nicht nur für volle Straßen, sondern auch für organisatorische Herausforderungen bei Vereinen und Kommunen. Am Ende entscheidet gute Vorbereitung darüber, ob der Stadionbesuch trotz Warnstreik gelingt oder im Verkehrschaos endet.