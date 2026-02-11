Unternehmen

Stromausfall oder Blackout: Deutsche Firmen sind schlecht auf einen Ernstfall vorbereitet

Trotz einer verschärften Sicherheitslage ist die deutsche Wirtschaft nur unzureichend gegen hybride Bedrohungen wie Cyberangriffe oder Anschläge auf die Infrastruktur gewappnet. Nur jedes zehnte Unternehmen übt überhaupt den Ernstfall. Wie Firmen bei einem Stromausfall ins Straucheln geraten könnten.