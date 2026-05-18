Wirtschaft

Acht-Stunden-Tag? IW-Chef Hüther fordert flexiblere Arbeitszeiten

Seit mehr als 100 Jahren gilt in Deutschland der Acht-Stunden-Tag. Nun wird erneut über eine grundlegende Reform des Arbeitszeitgesetzes diskutiert. IW-Direktor Michael Hüther sieht darin Chancen für Unternehmen und Beschäftigte. Doch die Kritik aus Politik und Gewerkschaften wächst deutlich.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 10:29
Lesezeit: 2 min
Acht-Stunden-Tag? IW-Chef Hüther fordert flexiblere Arbeitszeiten
IW-Chef Michael Hüther spricht sich für flexiblere Arbeitszeiten aus. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum hält Hüther den Acht-Stunden-Tag für überholt?
  • Welche Vorteile verspricht die Wochenarbeitszeit?
  • Wie reagieren Arbeitnehmer auf die neuen Vorschläge?

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