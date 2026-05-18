Wirtschaft

Acht-Stunden-Tag? IW-Chef Hüther fordert flexiblere Arbeitszeiten

Seit mehr als 100 Jahren gilt in Deutschland der Acht-Stunden-Tag. Nun wird erneut über eine grundlegende Reform des Arbeitszeitgesetzes diskutiert. IW-Direktor Michael Hüther sieht darin Chancen für Unternehmen und Beschäftigte. Doch die Kritik aus Politik und Gewerkschaften wächst deutlich.