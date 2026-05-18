Politik

AfD-Erfolge alarmieren Extremismusforscher Botsch: AfD-Zustimmung wächst trotz Radikalisierung

Immer mehr Wähler zeigen Offenheit gegenüber der AfD, obwohl Verfassungsschützer und Forscher vor rechtsextremen Tendenzen warnen. Politikwissenschaftler Gideon Botsch erkennt darin einen tiefgreifenden Wandel im politischen Klima Deutschlands. Welche Folgen könnte diese Entwicklung für Kommunen und Demokratie haben?