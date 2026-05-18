Politik

AfD-Erfolge alarmieren Extremismusforscher Botsch: AfD-Zustimmung wächst trotz Radikalisierung

Immer mehr Wähler zeigen Offenheit gegenüber der AfD, obwohl Verfassungsschützer und Forscher vor rechtsextremen Tendenzen warnen. Politikwissenschaftler Gideon Botsch erkennt darin einen tiefgreifenden Wandel im politischen Klima Deutschlands. Welche Folgen könnte diese Entwicklung für Kommunen und Demokratie haben?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 09:06
Lesezeit: 2 min
AfD-Erfolge alarmieren Extremismusforscher Botsch: AfD-Zustimmung wächst trotz Radikalisierung
Die AfD erreicht neue Umfragewerte, obwohl Experten vor rechtsextremen Tendenzen warnen. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum wächst die Zustimmung zur AfD trotz Extremismusvorwürfen?
  • Weshalb sieht Gideon Botsch demokratische Parteien unter Druck?
  • Wie verändert die Migrationsdebatte das Wahlverhalten vieler Bürger?

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