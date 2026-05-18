Finanzen

Ölpreise aktuell: Trumps Iran-Kurs macht Anleger an den Rohstoffmärkten nervös

Nach einer kurzen Phase der Hoffnung wächst die Angst vor einer neuen Zuspitzung im Nahen Osten. Aussagen von Donald Trump und Warnungen aus dem Iran bewegen die Märkte deutlich. Die Ölpreise steigen wieder spürbar.