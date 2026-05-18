Finanzen

KI-Anlageberatung im Test: Wie gut ist ChatGPT bei der Geldanlage – und was bringt es mir als Anleger?

Der KI-Chatbot ChatGPT prüft im Selbsttest eine private Finanzlage und kommt schnell zu einem klaren Ergebnis: Zu viel Geld liegt ungenutzt auf dem Konto, doch Experten sehen bei der KI-Anlageberatung einen entscheidenden blinden Fleck. Ein Praxistest von Katrine Søndermark vom dänischen DWM-Partnerportal.