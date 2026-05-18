Finanzen

KI-Anlageberatung im Test: Wie gut ist ChatGPT bei der Geldanlage – und was bringt es mir als Anleger?

Der KI-Chatbot ChatGPT prüft im Selbsttest eine private Finanzlage und kommt schnell zu einem klaren Ergebnis: Zu viel Geld liegt ungenutzt auf dem Konto, doch Experten sehen bei der KI-Anlageberatung einen entscheidenden blinden Fleck. Ein Praxistest von Katrine Søndermark vom dänischen DWM-Partnerportal.
Autor
avtor
Katrine Søndermark
18.05.2026 12:12
Lesezeit: 8 min
KI-Anlageberatung im Test: Wie gut ist ChatGPT bei der Geldanlage – und was bringt es mir als Anleger?
Die KI hat alle wichtigen Daten erhalten: In weniger als zehn Sekunden gibt es eine detaillierte Einschätzung zur künftigen Geldanlagestrategie. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum ChatGPT im Selbstversuch empfiehlt, Tausende Euro sofort an der Börse anzulegen.
  • Welchen entscheidenden blinden Fleck Finanzexperten bei der KI-Anlageberatung identifizieren.
  • Wie Finanzprofessoren die konkreten Fondsempfehlungen von ChatGPT im Detail bewerten.

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Katrine Søndermark
Katrine Søndermark ist Finanzjournalistin bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.
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