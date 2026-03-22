Risiko für die Weltwirtschaft: Wie Energie, KI und Schulden zur globalen Bedrohung werden

Risiko für die Weltwirtschaft: Geopolitik und Energiepreise treiben die Unsicherheit

Die Weltwirtschaft steht an einem Punkt, an dem mehrere ernsthafte Risiken gleichzeitig an Bedeutung gewinnen. Besonders im Fokus stehen geopolitische Konflikte. Dazu zählen die Spannungen rund um Iran ebenso wie der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das eigentliche Risiko für die wirtschaftliche Stabilität könnte jedoch nicht nur aus politischen Konflikten entstehen. Auch finanzielle Mechanismen und strukturelle Veränderungen der globalen Wirtschaft spielen eine zentrale Rolle. Das berichten die DWN-Kollegen vom polnischen Wirtschaftsportal Puls Biznesu.

Derzeit lassen sich vier zentrale Risikofelder identifizieren, die gemeinsam den Nährboden für eine schwere Finanzkrise bilden könnten. Dazu zählen steigende Energiepreise und Inflation, wachsende Spannungen im Markt für private Kredite, mögliche wirtschaftliche Verwerfungen durch künstliche Intelligenz sowie die finanziellen Belastungen der grünen Transformation. Jeder dieser Faktoren stellt für sich genommen bereits eine Herausforderung dar. Treten sie jedoch gleichzeitig auf, könnten sie erhebliche Turbulenzen im globalen Finanzsystem auslösen, schreibt die slowenische Wirtschaftszeitung Časnik Finance.

Energiepreise und Inflation: Gefahr einer neuen Stagflation

Ein zentrales Risiko ist ein erneuter sprunghafter Anstieg der Energiepreise. Besonders betroffen wären Rohstoffe wie Erdöl, Erdgas und Strom. Konflikte im Nahen Osten erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Lieferunterbrechungen auf den globalen Energiemärkten und treiben damit automatisch die Preise. Auf den ersten Blick könnten höhere Energiekosten die Nachfrage in anderen Wirtschaftsbereichen bremsen. Wenn Haushalte mehr für Benzin oder Strom bezahlen müssen, bleibt weniger Geld für andere Ausgaben.

Auch geopolitische Unsicherheit führt häufig zu vorsichtigerem Konsum. In der Realität kann sich jedoch der gegenteilige Effekt einstellen. Energie gehört zu den zentralen Kostenfaktoren der modernen Wirtschaft. Sie beeinflusst Transport, industrielle Produktion und nahezu alle Dienstleistungen. Steigen die Energiepreise stark, verteuern sich daher fast alle Waren und Dienstleistungen. Besonders problematisch wäre eine Kombination aus hoher Inflation und gleichzeitig schwachem Wirtschaftswachstum. Diese Situation wird als Stagflation bezeichnet und gilt als eines der schwierigsten Szenarien für die Wirtschaftspolitik.

Ökonomen der Europäischen Zentralbank haben ein solches Szenario bereits analysiert. Sollte es zu schweren Störungen der Energieversorgung aus dem Nahen Osten kommen, könnte die Inflation deutlich steigen, während gleichzeitig die wirtschaftliche Produktion zurückgeht. Jetzt DWN abonnieren und Zugriff auf Premium-Inhalte erhalten!

Steigende Löhne, teure Kredite: Der Druck auf Wirtschaft und Zentralbanken wächst

Zusätzlich verschärft der Arbeitsmarkt die Lage. In der Eurozone liegt die Arbeitslosigkeit weiterhin auf historisch niedrigen Niveaus. Dadurch verbessern sich die Verhandlungsmöglichkeiten der Beschäftigten bei Löhnen. Höhere Gehälter können wiederum zusätzlichen Preisdruck erzeugen. In den Vereinigten Staaten entwickelt sich der Arbeitsmarkt etwas anders. Dort beginnt die Beschäftigung zu sinken und die Arbeitslosigkeit steigt. Dennoch wachsen auch dort die Löhne weiter. Dadurch bleibt der Kampf gegen die Inflation schwierig. In solchen Situationen bleibt den Zentralbanken häufig nur ein wirksames Instrument. Sie erhöhen die Leitzinsen und verteuern damit Kredite. Noch vor kurzer Zeit erwarteten viele Finanzmärkte eine Lockerung der Geldpolitik. Inzwischen diskutieren Analysten zunehmend darüber, dass Zinssenkungen später kommen oder sogar neue Zinserhöhungen notwendig werden könnten.

Teureres Geld erhöht jedoch den finanziellen Druck auf Unternehmen und Haushalte. Dadurch wächst das Risiko von Zahlungsausfällen und Unternehmensinsolvenzen. Besonders anfällig ist Europa, wo die Energiepreise bereits heute höher liegen als in den Vereinigten Staaten oder in China.

Milliardenmarkt mit Nebenwirkungen: Die Risiken des Private-Debt-Booms für die Weltwirtschaft

Ein zweites potenzielles Risiko liegt im schnell wachsenden Markt für private Kredite, dem sogenannten Private-Debt-Sektor. Dieses Segment hat in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Das Volumen des Private-Debt-Marktes wird derzeit auf rund zwei Billionen Dollar geschätzt. In diesem Bereich vergeben spezialisierte Fonds Kredite an Unternehmen, die häufig nur eingeschränkten Zugang zu klassischen Bankdarlehen haben. Gleichzeitig unterliegt dieser Markt deutlich geringerer Regulierung als das traditionelle Bankensystem.

In der Praxis bedeutet dies, dass viele Investitionen unter Bedingungen geringer Transparenz stattfinden. Für Investoren bleibt häufig unklar, wie Risiken bewertet werden, wie Vermögenswerte berechnet werden oder wie die Portfolios tatsächlich zusammengesetzt sind. In den vergangenen Monaten haben sich die Spannungen in diesem Markt deutlich verschärft. Besonders aufsehenerregend waren mehrere Insolvenzen von Unternehmen aus der Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten, an denen Private-Debt-Fonds beteiligt waren. Zugleich wächst die Sorge über die starke Finanzierung von Technologieunternehmen, insbesondere im Bereich Software und Unternehmensdienstleistungen. Gerade diese Branchen könnten durch die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz erheblich unter Druck geraten. Sollten Teile dieser Unternehmen künftig weniger stabile Einnahmen erzielen, könnten sie Schwierigkeiten bekommen, ihre Kredite zurückzuzahlen. In der Folge müssten die finanzierenden Fonds Verluste verbuchen. Wachstum Private-Debt-Markt (Grafik: ChatGPT)

Liquiditätsrisiken steigen: Wenn Fonds Auszahlungen begrenzen

Ein weiteres Warnsignal ist das Verhalten von Investoren. Einige Anleger versuchten zuletzt, ihr Geld aus Private-Debt-Fonds abzuziehen. Daraufhin beschränkten mehrere Fonds die Auszahlungsmöglichkeiten. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte eine Entscheidung des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock, Auszahlungen aus einem seiner großen Kreditfonds zu begrenzen. Auch andere Investmenthäuser griffen zu ähnlichen Maßnahmen.

Die Ratingagentur Fitch warnte bereits zuvor, dass der Private-Debt-Markt zu einem wichtigen Übertragungskanal für Risiken im gesamten Finanzsystem werden könnte. Denn nicht nur Investmentfonds sind in diesem Bereich engagiert. Auch Banken, Versicherungen und Pensionsfonds investieren dort.

KI-Boom mit Nebenwirkungen: Droht ein wirtschaftlicher Dominoeffekt?

Die wirtschaftliche Wirkung künstlicher Intelligenz muss an dieser Stelle als dritter Unsicherheitsfaktor aufgeführt werden. Noch vor kurzer Zeit befürchteten einige Analysten, dass die enormen Investitionen in KI-Technologien möglicherweise nie vollständig rentabel werden. Der Aufbau von Rechenzentren, die Entwicklung spezieller Chips und komplexer Software erfordern enorme Investitionssummen. Kritiker argumentierten lange, dass künstliche Intelligenz die Produktivität nicht so stark steigern könnte wie ursprünglich erwartet.

Inzwischen verändert sich die Einschätzung vieler Experten: Immer mehr deutet darauf hin, dass künstliche Intelligenz deutlich schneller Arbeitsprozesse verändern könnte als bislang angenommen. Betroffen sein könnten etwa Medienunternehmen, Content-Produktion, Beratungsdienstleistungen oder Teile der Finanzbranche. Auch Geschäftsmodelle vieler Softwareunternehmen stehen zunehmend auf dem Prüfstand. Sollten Umsätze in diesen Branchen unter Druck geraten, könnten die Auswirkungen wiederum auf Banken und Investoren übergreifen, die diese Unternehmen finanziert haben. Zugleich erhöht ein weiterer Faktor die wirtschaftlichen Risiken. Die Produktion moderner Halbleiter und der Betrieb großer Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Energie. Steigende Preise für Öl und Gas treiben daher auch die Kosten der Technologiebranche. Weiterlesen Harvard-Ökonom Furman warnt vor Marktverwerfung: Platzt die KI-Blase, droht eine neue Finanzkrise

Private Credit in Europa: Boom, Blase oder Lehre aus der Finanzkrise?

Globale Schuldenexplosion: Regierungen taumeln in die nächste Finanzkrise

Grüne Transformation: Hohe Kosten und politische Risiken

Ein vierter Risikobereich ist die grüne Transformation der Wirtschaft. Politiker haben diese Entwicklung lange als die größte industrielle Revolution seit der Erfindung der Dampfmaschine beschrieben. In der Praxis zeigt sich jedoch zunehmend die kostspielige Seite dieses Umbaus. Viele Projekte entstanden nicht primär aufgrund unmittelbarer wirtschaftlicher Rentabilität, sondern weil politische Programme, Subventionen und regulatorische Vorgaben entsprechende Investitionen förderten. Das Ergebnis war eine Investitionswelle, die teilweise schneller verlief als die tatsächliche Marktnachfrage.

Inzwischen zeigt sich in mehreren Branchen eine Kollision zwischen politischen Ambitionen und wirtschaftlicher Realität. Besonders im Automobilsektor und in der Windenergiebranche mussten Unternehmen hohe Abschreibungen auf Investitionen vornehmen. Auch Projekte wie die Produktion von grünem Stahl oder Wasserstofftechnologien erweisen sich teilweise als finanziell schwierig. Gleichzeitig kommt es in Teilen der grünen Technologiebranche zu spektakulären Insolvenzen.

Der Umfang der erforderlichen Investitionen ist enorm. Schätzungen zufolge müsste allein die Europäische Union jährlich rund 800 Milliarden Euro investieren, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Ein Problem besteht darin, dass die Rentabilität vieler Projekte stark von politischen Entscheidungen abhängt. Dazu zählen Subventionen, regulatorische Rahmenbedingungen und die Preise für CO2-Zertifikate. Hinzu kommen die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise in Europa sowie technologische Risiken neuer Verfahren. Ein besonders spektakuläres Beispiel für Probleme in diesem Bereich waren hohe Abschreibungen des Automobilkonzerns Stellantis. Sie standen vor allem im Zusammenhang mit Investitionen in elektrische Plattformen und Batterietechnologien.

Deutschlands Industrie unter Druck: Vier Risiken treffen den Kern der Wirtschaft

Für Deutschland als exportorientierte Industrienation sind die beschriebenen Risiken von besonderer Bedeutung. Hohe Energiepreise, steigende Finanzierungskosten und der Umbau hin zu klimaneutraler Produktion betreffen zentrale Branchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau und Chemie. Gleichzeitig investieren deutsche Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue Energietechnologien.

Sollte sich die Kombination aus geopolitischen Spannungen, Finanzmarktrisiken und strukturellen Umbrüchen tatsächlich verschärfen, würde dies auch die Stabilität der deutschen Wirtschaft erheblich beeinflussen.

Eine gefährliche Gleichzeitigkeit der Risiken

Die eigentliche Bedrohung für die Weltwirtschaft liegt weniger in einzelnen Faktoren als in ihrem Zusammenspiel. Steigende Energiepreise treiben Inflation und belasten Unternehmen, während höhere Zinsen das Finanzsystem unter Druck setzen. Gleichzeitig entstehen durch den boomenden Private-Debt-Markt schwer einschätzbare Risiken. Künstliche Intelligenz verändert Geschäftsmodelle schneller als erwartet und könnte bestehende Finanzierungsstrukturen destabilisieren. Hinzu kommen enorme Kosten und Unsicherheiten bei der grünen Transformation. Besonders für exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland entsteht daraus ein komplexes Spannungsfeld. Entscheidend wird sein, ob Politik und Märkte diese Risiken rechtzeitig erkennen – und koordiniert gegensteuern.