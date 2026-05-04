Politik

Staatskrise Deutschland: Minderheitsregierung oder Neuwahlen - was wäre denkbar?

Die schwarz-rote Regierung gibt bisher kein gutes Bild ab: Anhaltende Konflikte, halbgare Reformen und ausbleibende Antworten auf zentrale Probleme des Landes. Die Folge: Immer schlechterer Umfrageergebnisse für CDU und SPD. Ein Koalitionsbruch scheint möglich. Bricht in Deutschland Chaos aus, falls die Bundesregierung neu gewählt werden müsste? Welche Szenarien möglich wären.