Politik

Staatskrise Deutschland: Minderheitsregierung oder Neuwahlen - was wäre denkbar?

Die schwarz-rote Regierung gibt bisher kein gutes Bild ab: Anhaltende Konflikte, halbgare Reformen und ausbleibende Antworten auf zentrale Probleme des Landes. Die Folge: Immer schlechterer Umfrageergebnisse für CDU und SPD. Ein Koalitionsbruch scheint möglich. Bricht in Deutschland Chaos aus, falls die Bundesregierung neu gewählt werden müsste? Welche Szenarien möglich wären.
Autor
Mirell Bellmann
04.05.2026 15:43
Lesezeit: 6 min
Staatskrise Deutschland: Minderheitsregierung oder Neuwahlen - was wäre denkbar?
Ein Jahr nach dem Koalitionsvertrag streiten Union und SPD über Reformen und Haushalt. Die Union drängt, die SPD widerspricht. Kann eine Minderheitsregierung auf Bundesebene eine realistischere Option sein? (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum ein CDU-Politiker das Ende der schwarz-roten Koalition vorhersagt.
  • Schwarz-Rot am Ende? Welche Szenarien danach für Deutschland politisch denkbar wären.
  • Weshalb Ex-Siemens-Chef Kaeser vor einer politischen Sackgasse und dem Fall der Brandmauer warnt.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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