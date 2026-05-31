Finanzen

Staatsanleihen unter Druck: Wie der Krieg den Preis des Geldes erhöht

Lange galten Staatsanleihen als sicherer Hafen, nun werden sie selbst zum Warnsignal. Krieg, Energiepreise und Inflation treiben Renditen nach oben und verteuern Schulden für Staaten, Unternehmen und Bürger. Für Deutschland wird daraus eine unbequeme Frage nach Haushaltsspielraum, Investitionen und wirtschaftlicher Widerstandskraft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.05.2026 16:00
Lesezeit: 6 min
Staatsanleihen unter Druck: Wie der Krieg den Preis des Geldes erhöht
Staatsanleihen verlieren ihren Status als sicherer Hafen. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Staatsanleihen plötzlich ihren alten Schutzstatus verlieren.
  • Wie Krieg und Energiepreise die Schuldenkosten der Staaten erhöhen.
  • Weshalb Deutschland nicht mehr vom billigen Geld profitiert.

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