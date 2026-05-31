Finanzen

Staatsanleihen unter Druck: Wie der Krieg den Preis des Geldes erhöht

Lange galten Staatsanleihen als sicherer Hafen, nun werden sie selbst zum Warnsignal. Krieg, Energiepreise und Inflation treiben Renditen nach oben und verteuern Schulden für Staaten, Unternehmen und Bürger. Für Deutschland wird daraus eine unbequeme Frage nach Haushaltsspielraum, Investitionen und wirtschaftlicher Widerstandskraft.