Finanzen

Private Credit in Europa: Boom, Blase oder Lehre aus der Finanzkrise?

Die Private-Credit-Branche hat sich in den letzten Jahren zu einem der dynamischsten Segmente auf den globalen Kapitalmärkten entwickelt. Neben etablierten Banken treten zunehmend Fonds und alternative Investoren als Kreditgeber auf, die Unternehmen außerhalb traditioneller Finanzierungswege unterstützen. Dabei entstehen neue Chancen für Investoren und Unternehmen, gleichzeitig rücken Fragen zu Transparenz, Risiko und Regulierung stärker in den Fokus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.10.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Private Credit in Europa: Boom, Blase oder Lehre aus der Finanzkrise?
Private Kreditfonds gewinnen in Europa zunehmend an Bedeutung und bieten Anlegern neue Chancen, aber auch Risiken (Foto: iStockphoto.com/Doucefleur) Foto: Doucefleur

Im Folgenden:

  • Wie entwickelt sich der europäische Private-Credit-Markt im Vergleich zum amerikanischen?
  • Warum werden private Kreditfonds zunehmend zu ernsthaften Konkurrenten etablierter Banken?
  • Welche Warnsignale könnte der Insolvenzfall First Brands für den gesamten Sektor bedeuten?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Private Credit in Europa: Boom, Blase oder Lehre aus der Finanzkrise?
DWN
Finanzen
Finanzen Private Credit in Europa: Boom, Blase oder Lehre aus der Finanzkrise?
18.10.2025

Die Private-Credit-Branche hat sich in den letzten Jahren zu einem der dynamischsten Segmente auf den globalen Kapitalmärkten entwickelt....

Trotz Grünstrom-Rekord geht Energiewende nicht schnell genug
DWN
Technologie
Technologie Trotz Grünstrom-Rekord geht Energiewende nicht schnell genug
18.10.2025

Die weltweite Energiewende erreicht neue Rekorde: Nie zuvor wurde so viel Grünstrom installiert. Doch trotz Wachstum reicht das Tempo...

Gen Z Proteste weltweit: Junge Generation erhebt sich gegen Misswirtschaft
DWN
Panorama
Panorama Gen Z Proteste weltweit: Junge Generation erhebt sich gegen Misswirtschaft
18.10.2025

Die junge Generation erhebt sich weltweit gegen Korruption, Perspektivlosigkeit und Misswirtschaft. In Madagaskar stürzte der Präsident,...

Innovationspolitik: Warum Europa seine besten Ideen selbst blockiert
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Innovationspolitik: Warum Europa seine besten Ideen selbst blockiert
18.10.2025

Der Wirtschaftsnobelpreis ist in diesem Jahr ein Weckruf für Europa. Die ausgezeichneten Forscher zeigen, dass Wohlstand nicht aus...

Krones-Aktie: Wie aus Flaschen Milliarden werden
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Krones-Aktie: Wie aus Flaschen Milliarden werden
17.10.2025

Ob Ketchup, Cola oder Sojadrink: Weltweit läuft fast jede Flasche durch eine Abfüllline von Krones. Seit fast 75 Jahren versorgt die...

Hybridkrieg im Orbit: Die tickende Bombe über unseren Köpfen
DWN
Politik
Politik Hybridkrieg im Orbit: Die tickende Bombe über unseren Köpfen
17.10.2025

Sabotage, Cyberattacken und Desinformation – der Hybridkrieg Russlands gegen den Westen erreicht eine neue Dimension. Experten warnen:...

Oliver Blume tritt als Porsche-Chef ab – Fokus auf Volkswagen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Oliver Blume tritt als Porsche-Chef ab – Fokus auf Volkswagen
17.10.2025

Oliver Blume wird seinen Posten als Vorstandsvorsitzender von Porsche abgeben. Für den Manager aus Stuttgart bedeutet dies voraussichtlich...

Grüne fordern deutliches Plus beim Bafög – Reformantrag heute im Bundestag
DWN
Politik
Politik Grüne fordern deutliches Plus beim Bafög – Reformantrag heute im Bundestag
17.10.2025

Die Grünen im Bundestag drängen auf eine umfassende Reform des Bafög und fordern eine Erhöhung des Grundbedarfs von 475 auf 563 Euro....