Finanzen

Private Credit in Europa: Boom, Blase oder Lehre aus der Finanzkrise?

Die Private-Credit-Branche hat sich in den letzten Jahren zu einem der dynamischsten Segmente auf den globalen Kapitalmärkten entwickelt. Neben etablierten Banken treten zunehmend Fonds und alternative Investoren als Kreditgeber auf, die Unternehmen außerhalb traditioneller Finanzierungswege unterstützen. Dabei entstehen neue Chancen für Investoren und Unternehmen, gleichzeitig rücken Fragen zu Transparenz, Risiko und Regulierung stärker in den Fokus.