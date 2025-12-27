Panorama

Keine Monster, keine Aliens: Prophezeiungen für 2025 erneut widerlegt

Düstere Visionen und spektakuläre Vorhersagen sorgen jedes Jahr für Schlagzeilen – doch mit der Realität haben sie meist wenig zu tun. Auch 2025 haben Hellseher und Astrologen mit ihren Prognosen danebengelegen, wie die Auswertung einer wissenschaftlichen Gesellschaft zeigt.