Keine Monster, keine Aliens: Prophezeiungen für 2025 erneut widerlegt

Düstere Visionen und spektakuläre Vorhersagen sorgen jedes Jahr für Schlagzeilen – doch mit der Realität haben sie meist wenig zu tun. Auch 2025 haben Hellseher und Astrologen mit ihren Prognosen danebengelegen, wie die Auswertung einer wissenschaftlichen Gesellschaft zeigt.
27.12.2025 13:43
Keine Monster, keine Aliens: Prophezeiungen für 2025 erneut widerlegt
Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften hat über 2000 Vorhersagen für 2025 analysiert

Im Folgenden:

  • Warum Prophezeiungen für 2025 laut wissenschaftlicher Auswertung erneut versagten.
  • Wie 2099 Prognosen von Wahrsagern und Astrologen unter die Lupe genommen wurden.
  • Weshalb kein Medium die tatsächlichen Schlüsselereignisse des Jahres konkret vorhersagen konnte.

Keine Monster, keine Aliens: Prophezeiungen für 2025 erneut widerlegt
