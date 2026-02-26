Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück

Politik

Der frühere norwegische Außenminister, Børge Brende, legt sein Amt als Präsident des WEF nieder. Was ist über seine Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein bekannt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.02.2026 15:22
Lesezeit: 2 min
Nach Bekanntwerden seiner Kontakte zu Jeffrey Epstein tritt Børge Brende als Chef des Weltwirtschaftsforums zurück. (Foto: dpa) Foto: Laurent Gillieron

Im Folgenden:

  • Weshalb Børge Brende nach acht Jahren als WEF-Präsident seinen Rücktritt erklärt hat.
  • Was die freigegebenen Epstein-Akten über Brendes Kontakte zum Sexualstraftäter enthüllen.
  • Welche norwegischen Spitzenpolitiker und Diplomaten noch unter Ermittlung stehen.

X

