US-Börsen: Nvidias steiler Kurssturz drückte den Technologiesektor ins Rote

Trotz der hervorragenden Finanzergebnisse des KI-Riesen Nvidia konnte das Unternehmen die Investoren nicht ausreichend überzeugen. Dies löste den stärksten Kursrutsch der Aktie seit April aus und drückte den Nasdaq Composite um mehr als ein Prozent ins Minus.
26.02.2026
Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Donnerstag überwiegend im roten Bereich, da die Euphorie um Nvidia einer ernüchternden Realität wich.

Die Aktie von Nvidia, dem Wegweiser des Technologiesektors, fiel um 5,46 Prozent, obwohl Gewinn und Umsatz des Unternehmens die Erwartungen der Analysten übertrafen. Dieser Rückgang griff auch auf andere Chiphersteller wie Broadcom und Applied Materials über und zog den breit gefassten Index S&P 500 um 0,54 Prozent auf 6908,86 Punkte nach unten.

Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 1,18 Prozent und schloss bei 22.878,38 Punkten. Lediglich der Dow Jones Industrial Average konnte sich knapp über Wasser halten, stieg um symbolische 0,03 Prozent und beendete den Tag bei 49.499,20 Punkten.

Die Messlatte der Investoren liegt in unerreichbarer Höhe

Die Marktstimmung spiegelte die Tatsache wider, dass die Messlatte für die Erfüllung der Erwartungen bei Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz extrem hoch liegt. Obwohl die Zahlen von Nvidia für das vierte Quartal stark waren, sorgte das Fehlen detaillierter Informationen zu Zukunftsprognosen und der Wettbewerbssituation für Verunsicherung unter den Anlegern.

Tom Graff, Investmentchef bei Facet, merkte in einem Kommentar gegenüber CNBC an, dass sich der Markt derzeit in einem „Beweis-Modus“ befinde und Nvidia die Erwartungen mit seinen Ergebnissen nicht vollständig erfüllen konnte. „Nvidia sieht sich einer Situation gegenüber, in der sehr hohe Erwartungen in den Aktienkurs eingepreist sind, der Markt jedoch gleichzeitig skeptisch ist“, sagte er. „Das bedeutet wahrscheinlich einen ziemlich holprigen Weg über die nächsten paar Quartale.“

Eine ähnliche Ansicht vertrat Michael Green, Chefstratege bei Simplify Asset Management, dem zufolge der Markt an einem „Nvidia-Kater“ zu leiden scheint, der spezifisch für den KI-Bereich ist.

Softwaresektor versucht, Ängste zu dämpfen

Während die Chiphersteller fielen, bot der Softwaresektor ein Gegengewicht. Dieser war zuletzt von Ängsten gebeutelt worden, künstliche Intelligenz könnte traditionelle Geschäftsmodelle verdrängen.

Die Salesforce-Aktie stieg um 4 Prozent, da die Finanzergebnisse des Unternehmens die Erwartungen übertrafen und CEO Marc Benioff die Investoren beruhigen konnte. Dennoch wurde dieser Anstieg von der enttäuschenden langfristigen Umsatzprognose von Salesforce überschattet, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb.

James Demmert, Investmentchef bei Main Street Research, räumte jedoch ein, dass die soliden Ergebnisse aufgrund des schwachen Ausblicks nicht dazu beitragen werden, die Talfahrt des Softwaresektors zu beenden. Seiner Einschätzung nach steht Salesforce aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz vor einer schwierigen Zukunft, auch wenn der jüngste Rückgang des Sektors eine gewisse Überreaktion sein könnte.

Zyklische Sektoren boten Entlastung

Vor dem Hintergrund der Schwäche im Technologiesektor fanden Investoren Zuflucht in traditionelleren Bereichen.

Die Finanz-, Energie- und Immobiliensektoren bewegten sich im Tagesverlauf nach oben, wobei JPMorgan Chase und die CBRE Group zu den größten Gewinnern zählten. Diese Rotation trug dazu bei, den Dow-Jones-Index vor einem Rückgang zu bewahren.

Das breitere Wirtschaftsbild wurde auch durch makroökonomische Daten geprägt: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg weniger stark als erwartet, was zwar auf einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt, aber dennoch auf eine stagnierende Wirtschaft hindeutet.

Die Investoren sind nun in Wartestellung und beobachten die am Freitag anstehenden Daten zur Großhandelsinflation, die für die nächsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank von entscheidender Bedeutung sind.

