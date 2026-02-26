Finanzen

EZB-Verlust 2025: Erneut keine Überweisung an die Bundesbank

Die Zinspolitik der Euro-Währungshüter hinterlässt seit Jahren Spuren in der Bilanz der Europäischen Zentralbank. Über zehn Milliarden Euro Verlust sind es inzwischen. Das trifft auch die Bundesbank.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.02.2026 14:55
Lesezeit: 2 min
EZB-Verlust 2025: Erneut keine Überweisung an die Bundesbank
EZB-Verlust 2025: Gut 1,25 Milliarden Euro Minus stehen unter dem Strich in der Bilanz, wie die Notenbank mit Sitz in Frankfurt mitteilte. (Foto: dpa) Foto: Florian Wiegand

Im Folgenden:

  • Warum die EZB zum vierten Mal in Folge keinen Gewinn an die Bundesbank ausschüttet.
  • Wie sich über zehn Milliarden Euro Verlust in der EZB-Bilanz angesammelt haben.  
  • Weshalb sinkende Leitzinsen die EZB-Verluste dämpfen, aber keine Ausschüttungen ermöglichen.

