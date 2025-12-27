Wirtschaft

Hoffnung auf den Aufschwung: Kann 2026 die Wirtschaftswende bringen?

Nach mehreren Jahren der Stagnation und anhaltend schlechter Stimmung in vielen Branchen richtet sich der Blick der deutschen Wirtschaft nach vorn. Für 2026 gibt es erste Anzeichen einer möglichen Erholung – doch Ökonomen mahnen zur Vorsicht und verweisen auf erhebliche Risiken, die einen nachhaltigen Aufschwung bremsen könnten.