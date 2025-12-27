Wirtschaft

Handelspolitik ist von Unsicherheit geprägt: Experten erwarten weniger Investitionen

Die Unsicherheiten in der Handelspolitik lassen die Investitionen schrumpfen und führen zu Wachstumsverlusten. Zölle schaden der europäischen Wirtschaft. So die Ergebnisse einer gemeinsamen ifo-Umfrage mit dem Forschungsnetzwerk EconPol Europe, die den Trend für die kommenden 5 Jahre erforscht haben.