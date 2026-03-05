Politik

China: Niedrigstes Wachstumsziel seit mehr als drei Jahrzehnten

Chinas Wirtschaft verliert an Tempo – und die Führung in Peking senkt erstmals seit Jahrzehnten ihre Erwartungen. Das neue Wachstumsziel zeigt, wie groß die Sorgen über schwache Nachfrage, globale Konflikte und strukturelle Probleme geworden sind.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.03.2026 09:43
Aktualisiert: 05.03.2026 09:43
Lesezeit: 3 min
Chinas Ministerpräsident Li Qiang verliest zum Beginn der Nationalen Volkskongresses den Arbeitsbericht der Regierung. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum die Führung in Peking plötzlich weniger Wachstum verspricht.
  • Welche Probleme Chinas Wirtschaft im Inland besonders stark bremsen.
  • Welche Rolle KI und Robotik künftig für Chinas Wirtschaft spielen sollen.

