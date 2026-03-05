Politik

China: Niedrigstes Wachstumsziel seit mehr als drei Jahrzehnten

Chinas Wirtschaft verliert an Tempo – und die Führung in Peking senkt erstmals seit Jahrzehnten ihre Erwartungen. Das neue Wachstumsziel zeigt, wie groß die Sorgen über schwache Nachfrage, globale Konflikte und strukturelle Probleme geworden sind.