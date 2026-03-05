Panorama

Spritpreise: Diesel im Tagesschnitt über 2 Euro, E10 in der Preisspitze über 2 Euro

Die Spritpreise steigen wieder deutlich – und Diesel kostet erstmals seit 2022 im Tagesschnitt über zwei Euro. Der Iran-Krieg treibt Ölpreise nach oben und entfacht in Berlin eine neue Debatte über Tankrabatte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.03.2026 08:52
Aktualisiert: 05.03.2026 08:52
Lesezeit: 2 min
Diesel ist wieder teurer als Benzin und liegt im Schnitt über zwei Euro. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum Experten Dieselpreise als besonders krisenanfällig einstufen.
  • Welche politischen Maßnahmen jetzt gegen hohe Spritpreise diskutiert werden.
  • Wie die Bundesregierung mögliche Preismanipulationen prüfen will.

