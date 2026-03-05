Panorama

Spritpreise: Diesel im Tagesschnitt über 2 Euro, E10 in der Preisspitze über 2 Euro

Die Spritpreise steigen wieder deutlich – und Diesel kostet erstmals seit 2022 im Tagesschnitt über zwei Euro. Der Iran-Krieg treibt Ölpreise nach oben und entfacht in Berlin eine neue Debatte über Tankrabatte.