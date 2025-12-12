Wirtschaft

Shein, Temu & Co. betroffen: EU erhöht Kosten für Billigpakete aus Drittstaaten

Um die Flut günstiger Online-Pakete aus Ländern wie China einzudämmen, beschließt die EU eine neue Importabgabe. Ab Juli 2026 sollen Sendungen mit einem Warenwert bis 150 Euro mit drei Euro belegt werden. Die Maßnahme betrifft Online-Händler wie Shein, Temu oder AliExpress und könnte sich auch auf die Preise für Verbraucher auswirken.