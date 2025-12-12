Immobilien

Hausbrände verhüten: Wie Sie sich vor Feuer schützen

Jährlich gibt es in Deutschland um die 200.000 Haus- und Wohnungsbrände. Eine verheerende Zahl, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Gründe oft so banal sind wie ein Elektrobrand oder ein Kochunfall. Aber auch in der Weihnachtszeit kommt es oft durch offenes Feuer wie Kerzen oder Kamine zu einem Hausbrand. Wie schützen Sie sich am besten vor Feuer im Haus? Antworten gibt's im Folgenden!