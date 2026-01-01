Immobilien

Sonne als Heizung: Wie Sie mit energieeffizienten Fenster Heizkosten sparen – Tipps und Tricks

Fenster sind mehr als Lichtspender: Sie entscheiden über Wärme, Komfort und Energieverbrauch. Richtig platziert und gesteuert, werden sie zur kostenlosen Heizung im Winter und zum Schutzschild im Sommer. Energieeffiziente Fenster sind das stille Herz nachhaltiger Architektur, mit denen Sie Heizkosten sparen können.