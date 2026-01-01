Panorama

BiB-Studie: Städte wachsen, Land schrumpft – der Bevölkerungstrend bis 2070

Wachsen die Städte weiter – und schrumpft das Land noch schneller? Eine neue Studie des BiB rechnet bis 2070 verschiedene Szenarien durch und zeigt, wie stark sich Regionen auseinanderentwickeln könnten. Was bedeutet das für Planung, Infrastruktur und soziale Sicherung?