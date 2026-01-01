Panorama

BiB-Studie: Städte wachsen, Land schrumpft – der Bevölkerungstrend bis 2070

Wachsen die Städte weiter – und schrumpft das Land noch schneller? Eine neue Studie des BiB rechnet bis 2070 verschiedene Szenarien durch und zeigt, wie stark sich Regionen auseinanderentwickeln könnten. Was bedeutet das für Planung, Infrastruktur und soziale Sicherung?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.01.2026 08:40
Lesezeit: 1 min
BiB-Studie: Städte wachsen, Land schrumpft – der Bevölkerungstrend bis 2070
Regionale Unterschiede bei der deutschen Bevölkerung könnten zunehmen (Foto: iStockphoto.com/DesignRage). Foto: DesignRage

Im Folgenden:

  • Warum wachsen Großstädte in den meisten Szenarien weiter?
  • Welche ländlichen Kreise verlieren laut Studie besonders viele Einwohner?
  • Wie stark prägt Zuwanderung aus dem Ausland die regionalen Trends?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

BiB-Studie: Städte wachsen, Land schrumpft – der Bevölkerungstrend bis 2070
DWN
Panorama
Panorama BiB-Studie: Städte wachsen, Land schrumpft – der Bevölkerungstrend bis 2070
01.01.2026

Wachsen die Städte weiter – und schrumpft das Land noch schneller? Eine neue Studie des BiB rechnet bis 2070 verschiedene Szenarien...

Glasfaser-Betrug: So erkennen Sie Laufzeitfallen beim Glasfaservertrag
DWN
Technologie
Technologie Glasfaser-Betrug: So erkennen Sie Laufzeitfallen beim Glasfaservertrag
01.01.2026

Glasfaser klingt nach Zukunft – doch beim Vertragsabschluss lauern Fallen. Manche Anbieter verschieben Laufzeitbeginne, andere arbeiten...

Wohnnebenkosten-Ranking: In diesen Städten wird Wohnen zur Kostenfalle
DWN
Immobilien
Immobilien Wohnnebenkosten-Ranking: In diesen Städten wird Wohnen zur Kostenfalle
01.01.2026

Die Miete allein ist längst nicht mehr das Problem – die Nebenkosten treiben die Wohnkosten auf ein neues Niveau. Höhere Gebühren,...

Merz wirbt für "Moment des Aufbruchs" 2026
DWN
Politik
Politik Merz wirbt für "Moment des Aufbruchs" 2026
01.01.2026

In seiner ersten Neujahrsansprache appelliert Kanzler Merz an Vertrauen und Tatkraft in Krisenzeiten – und stellt in Aussicht, dass die...

Endet die Koalition 2026 vorzeitig? Schwarz-Rot steht vor einem Schicksalsjahr
DWN
Politik
Politik Endet die Koalition 2026 vorzeitig? Schwarz-Rot steht vor einem Schicksalsjahr
31.12.2025

Fünf Landtagswahlen, umstrittene Reformen: Der Dauerwahlkampf kommendes Jahr hat das Potenzial, die Koalition und die Reformprojekte...

Italien greift nach dem Gold: Droht jetzt die stille Enteignung in der Eurozone?
DWN
Finanzen
Finanzen Italien greift nach dem Gold: Droht jetzt die stille Enteignung in der Eurozone?
31.12.2025

Wenn ein hoch verschuldetes Euroland wie Italien den Griff nach dem Gold wagt – wer garantiert, dass andere Staaten nicht nachziehen? Und...

CO2-Preis steigt ab morgen: 1.000 Euro mehr Heizkosten im Jahr
DWN
Politik
Politik CO2-Preis steigt ab morgen: 1.000 Euro mehr Heizkosten im Jahr
31.12.2025

Mit dem Jahreswechsel steigt der CO2-Preis – was das für Tanken, Heizen und Ihre Nebenkostenabrechnung konkret heißt. Und wie es danach...

Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten
31.12.2025

Viele Unternehmen ringen damit, die Erwartungen ihrer Mitarbeitenden an flexible Arbeitsmodelle mit den Anforderungen einer...