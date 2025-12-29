Politik

Endet die Koalition 2026 vorzeitig? Schwarz-Rot steht vor einem Schicksalsjahr

Fünf Landtagswahlen, umstrittene Reformen: Der Dauerwahlkampf kommendes Jahr hat das Potenzial, die Koalition und die Reformprojekte kräftig zum Schwanken zu bringen und die Republik zu verändern: Am Ende des Jahres könnte erstmals die AfD einen Landesregierungschef stellen. So läuft das Wahljahr 2026 ab.