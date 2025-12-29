Politik

Endet die Koalition 2026 vorzeitig? Schwarz-Rot steht vor einem Schicksalsjahr

Fünf Landtagswahlen, umstrittene Reformen: Der Dauerwahlkampf kommendes Jahr hat das Potenzial, die Koalition und die Reformprojekte kräftig zum Schwanken zu bringen und die Republik zu verändern: Am Ende des Jahres könnte erstmals die AfD einen Landesregierungschef stellen. So läuft das Wahljahr 2026 ab.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.12.2025 16:02
Lesezeit: 4 min
Das Vertrauen in den Bestand der Koalition bis zum nächsten regulären Wahltermin ist wenig ausgeprägt: Fast die Hälfte der Deutschen (49 Prozent) glaubt an ein vorzeitiges Ende von Schwarz-Rot. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Schwarz-Rot bereits 2026 vor einem Schicksalsjahr.
  • Weshalb die AfD erstmals einen Ministerpräsidenten stellen könnte.
  • Wie die Rentenkommission zum Stresstest für die Koalition werden wird.

