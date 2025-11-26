Politik

Bündnis Sahra Wagenknecht: AfD unterstützt Neuauszählung der Bundestagswahl

An gerade mal 9.500 fehlenden Stimmen scheiterte im Februar der Einzug des BSW in den Deutschen Bundestag. Seitdem fordert die Partei eine bundesweite Neuauszählung. Auch die AfD, als größte Oppositionspartei, stimmt dem zu. Eine Neuauszählung könnte die Machtverteilung im Bundestag ins Wanken bringen.