Finanzen

Goldman-Sachs-Aktie im Aufwind: Analysten loben Coinbase für Wachstumsschub

Goldman Sachs rückt Coinbase ins Rampenlicht und hebt die Aktie auf "Kaufen". Nach einem Jahr schwacher Performance erkennen Analysten jetzt ein historisches Potenzial: Die Krypto-Börse wandelt sich von einer zyklischen Handelsplattform zu einem stabilen Infrastruktur-Anbieter, dessen Dienste rund 40 Prozent des Umsatzes ausmachen. Mit der Übernahme der Derivatebörse Deribit und der Expansion in US-Aktien positioniert sich Coinbase als Finanz-Super-App. Anleger, die auf nachhaltiges Wachstum und planbare Erträge setzen, könnten von dieser Neubewertung profitieren – und damit auch die Goldman-Sachs-Aktie.