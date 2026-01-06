Finanzen

Inflation 2025: Preise steigen weiter in Deutschland

Die Inflation in Deutschland hat 2025 im Jahresschnitt 2,2 Prozent erreicht. Nach der hohen Teuerungswelle der vergangenen Jahre entspannt sich der Preisdruck nur leicht. Besonders Dienstleistungen verteuern sich weiterhin spürbar, während Energiepreise sinken. Volkswirte gehen davon aus, dass die Inflationsrate 2026 über zwei Prozent bleiben wird.