Inflation 2025: Preise steigen weiter in Deutschland

Die Inflation in Deutschland hat 2025 im Jahresschnitt 2,2 Prozent erreicht. Nach der hohen Teuerungswelle der vergangenen Jahre entspannt sich der Preisdruck nur leicht. Besonders Dienstleistungen verteuern sich weiterhin spürbar, während Energiepreise sinken. Volkswirte gehen davon aus, dass die Inflationsrate 2026 über zwei Prozent bleiben wird.
06.01.2026 18:00
Fast alles wird teurer: Steigende Löhne helfen zwar, den Kaufkraftverlust abzufedern, doch die Deutschen spüren die Preissteigerungen im Alltag deutlich.

Im Folgenden:

  • Warum die Inflation 2025 trotz sinkender Energiepreise weiter 2,2 Prozent erreicht.
  • Welche Dienstleistungen derzeit die Preise in Deutschland besonders treiben.
  • Wie steigende Löhne die Kaufkraft der Verbraucher stabilisieren.

