Politik

Kampf um Grönland

Trump will Grönland für die USA sichern – doch Europas Spitzenpolitiker setzen klare Grenzen. Dänemark und Grönland entscheiden selbst über ihre Zukunft, betonten Bundeskanzler Merz, Emmanuel Macron und Keir Starmer. Die Arktisinsel bleibt ein Symbol für Souveränität, territoriale Integrität und das Nato-Bündnis. Zumindest einstweilen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.01.2026 14:00
Lesezeit: 1 min
Kampf um Grönland
Grönland, Insel der Zukunft - und Zankapfel. Was könnte Europa tun, wenn die USA sich Grönland einverleiben? Vermutlich nicht viel. (Foto: dpa) Foto: Steffen Trumpf

Im Folgenden:

  • Warum Trump Grönland für die USA beanspruchen will.
  • Welche Rolle Dänemark in der NATO-Sicherheit spielt.
  • Wie Bundeskanzler Merz die europäische Position unterstützt.

