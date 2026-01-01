Immobilien

Toyota Woven City: Japans Reallabor am Mount Fuji

Unter dem Blick des Fuji baut Toyota eine Stadt als Reallabor: Woven City. Hier treffen Wasserstoff, Sensorik und autonome Mobilität auf japanische Holzarchitektur. Doch wie viel Zukunft passt in ein Viertel – und welche Fragen stellt dieses Experiment an Freiheit, Klima und Geschäftsmodelle?