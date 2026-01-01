Unternehmen

AWS treibt Ausbau der Dateninfrastruktur voran: Unterseekabel zwischen Irland und USA geplant

Irland rückt zunehmend in den Fokus globaler Dateninfrastruktur, während Unternehmen ihre Cloud- und KI-Kapazitäten ausbauen. Welche Rolle wird das neue transatlantische Unterseekabel von AWS, für die digitale Vernetzung zwischen Europa und den USA spielen?
01.01.2026
  • Warum AWS ein transatlantisches Unterseekabel zwischen Irland und den USA baut.
  • Wie das geplante Fastnet-Kabel die Übertragung von 320 Terabyte pro Sekunde ermöglichen wird.
  • Welche Bedeutung Irland als digitales Tor nach Europa für Unterseekabel gewinnt.

