Unternehmen

AWS treibt Ausbau der Dateninfrastruktur voran: Unterseekabel zwischen Irland und USA geplant

Irland rückt zunehmend in den Fokus globaler Dateninfrastruktur, während Unternehmen ihre Cloud- und KI-Kapazitäten ausbauen. Welche Rolle wird das neue transatlantische Unterseekabel von AWS, für die digitale Vernetzung zwischen Europa und den USA spielen?